MotoGP: Z pole position se i v Assenu raduje Quartararo

Fabio Quartararo vybojoval druhou pole position v řadě za sebou. Celkově je to jeho třetí pole position ve třídě MotoGP. Okruh v Assenu mladému jezdci evidentně hodně vyhovuje, protože v nižších třídách zde dvakrát dojel na podiu. Před dvěma týdny si Quartararo vyjel první podium v MotoGP, na vítězství v královské třídě sice (zatím) ještě nedosáhl, ale třeba již zítra by to mohl změnit. Výbornou formu má v Assenu také Maverick Viňales, který by jistě také rád chtěl bojovat o vítězství. Alex Rins, který postoupil z první kvalifikace, se nakonec probojoval až na třetí místo, pojede tedy také z první řady. V předchozích závodech letošní sezóny se Rinsovi v kvalifikacích příliš nedařilo, toto třetí místo je jeho nejlepším letošním kvalifikačním počinem.

Naopak nejhorší kvalifikaci letošního roku má nyní za sebou Marc Márquez, který je letos poprvé mimo první řadu. Nováček Joan Mir si dnes nevedl vůbec špatně, zajel pátý nejlepší čas a je to jeho (zatím) nejlepší kvalifikační výsledek v MotoGP. Spolu s Márquezem a Mirem pojede z druhé řady i Cal Crutchlow.

Danilo Petrucci otvírá třetí řadu. Takaaki Nakagami vystartuje jako osmý. Franco Morbidelli se do nizozemského závodu vydá jako devátý.

Elitní desítku uzavřel Jack Miller, který před třemi lety v Assenu za složitých klimatických podmínek vybojoval své první vítězství v MotoGP. Spolu s Millerem ze čtvrté řady vyrazí také Andrea Dovizioso a Pol Espargaro.

Karel Abraham startuje jako šestnáctý.

Do závodu nenastoupí Jorge Lorenzo, který má zlomený obratel. V Assenu Lorenza nikdo nahrazovat nebude, ale v Německu by místo něj měl jet Stefan Bradl.

Závod královské kubatury startuje v neděli v tradičních 14:00.

GP Nizozemska - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Fabio QUARTARARO Yamaha 305 1'32,017 2 Maverick VINALES Yamaha 309 1'32,157 0,14 3 Alex RINS Suzuki 309,3 1'32,458 0,441 4 Marc MARQUEZ Honda 311,9 1'32,731 0,714 5 Joan MIR Suzuki 309,1 1'33,085 1,068 6 Cal CRUTCHLOW Honda 314,4 1'33,228 1,211 7 Danilo PETRUCCI Ducati 310 1'33,282 1,265 8 Takaaki NAKAGAMI Honda 310,3 1'33,295 1,278 9 Franco MORBIDELLI Yamaha 305,3 1'33,314 1,297 10 Jack MILLER Ducati 314,5 1'33,323 1,306 11 Andrea DOVIZIOSO Ducati 314,1 1'33,692 1,675 12 Pol ESPARGARO KTM 310,2 1'33,762 1,745

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Fabio QUARTARARO Yamaha 2 Maverick VINALES Yamaha 3 Alex RINS Suzuki 4 Marc MARQUEZ Honda 5 Joan MIR Suzuki 6 Cal CRUTCHLOW Honda 7 Danilo PETRUCCI Ducati 8 Takaaki NAKAGAMI Honda 9 Franco MORBIDELLI Yamaha 10 Jack MILLER Ducati 11 Andrea DOVIZIOSO Ducati 12 Pol ESPARGARO KTM 13 Francesco BAGNAIA Ducati 14 Valentino ROSSI Yamaha 15 Aleix ESPARGARO Aprilia 16 Karel ABRAHAM Ducati 17 Miguel OLIVEIRA KTM 18 Johann ZARCO KTM 19 Hafizh SYAHRIN KTM 20 Andrea IANNONE Aprilia 21 Tito RABAT Ducati

Foto: Petronas Yamaha