MotoGP: Z pole position se v Misanu raduje Bagnaia, Quartararo startuje až patnáctý

Zítra to bude už počtvrté v řadě, kdy se do závodu bude vydávat z pole position Francesco Bagnaia. V Aragonii a při prvním závodě v Misanu dokázal Bagnaia pole position proměnit ve vítězství, v Austinu dojel po startu z prvního místa třetí. Díky dnešnímu zisku pole position se Bagnaia navíc stal prvním jezdcem Ducati do dob Caseyho Stonera, který dokázal vybojovat čtyři pole position v řadě. Dnes ovšem Bagnaiova cesta k pole position nebyla zrovna jednoduchá. Musel totiž projít první kvalifikací.

Z druhé pozice se do zítřejšího závodu pustí Bagnaiův týmový kolega Jack Miller. Na třetí pozici se kvalifikoval Luca Marini, pro nějž to bude jeho první start z první řady v královské kubatuře.

Všichni tři jezdci v první řadě tedy mají motocykl značky Ducati. Prvním jezdcem na stroji jiného výrobce je Pol Espargaro, který se se svou Hondou umístil na čtvrtém místě. Pátý skončil Miguel Oliveira na KTM a druhou řadu uzavírá Franco Morbidelli na Yamaze.

Třetí řadu otevírá Marc Márquez, který měl divokou kvalifikaci – nejprve málem upadl před Marinim, ale tehdy ještě situaci ustál. O něco později pak Márquez přece jen skončil na zemi, ale je v pořádku. Společnost mu ve třetí řadě budou dělat Iker Lecuona a Danilo Petrucci na strojích značky KTM, kteří to dnes také měli s pádem. Čtvrtou řadu utvoří Johann Zarco, Aleix Espargaro a Jorge Martin.

Fabio Quartararo dnes nedokázal postoupit do druhé kvalifikace, což je pro něj poprvé v tomto roce. Do závodu, v němž teoreticky může slavit titul, se pustí až z patnácté pozice. Původně měl sice vyrážet jako třináctý, ale nejlepší kvalifikační čas mu byl smazán, protože jej jezdec zajel v době, kdy byly vyvěšeny žluté vlajky. Do páté řady Quartarara doprovodí dva Alexové – Rins a Márquez. Pokud by zítřejší závod dopadl stejně jako dnešní kvalifikace, tak to Quartararovi na zajištění titulu zdaleka stačit nebude.

Na startu zítra nebude Lorenzo Savadori, který měl startovat na divokou kartu. Jezdec si totiž dnes dopoledne zlomil pravou klíční kost a musí na operaci. Vynechat by měl i závod v Portimao, který se jede za dva týdny.

Závod královské kubatury se jede zítra v Misanu ve 14:00.

GP Emilia-Romagna - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Francesco BAGNAIA Ducati 299,1 1'33,045 2 Jack MILLER Ducati 300,8 1'33,070 0,025 3 Luca MARINI Ducati 295,8 1'33,130 0,085 4 Pol ESPARGARO Honda 298,3 1'33,313 0,268 5 Miguel OLIVEIRA KTM 295,8 1'33,439 0,394 6 Franco MORBIDELLI Yamaha 293,4 1'33,526 0,481 7 Marc MARQUEZ Honda 295 1'33,850 0,805 8 Iker LECUONA KTM 294,2 1'33,893 0,848 9 Danilo PETRUCCI KTM 291,8 1'34,140 1,095 10 Johann ZARCO Ducati 300 1'34,687 1,642 11 Aleix ESPARGARO Aprilia 298,3 1'34,963 1,918 12 Jorge MARTIN Ducati 298,3 2'24,631 51,586

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Francesco BAGNAIA Ducati 2 Jack MILLER Ducati 3 Luca MARINI Ducati 4 Pol ESPARGARO Honda 5 Miguel OLIVEIRA KTM 6 Franco MORBIDELLI Yamaha 7 Marc MARQUEZ Honda 8 Iker LECUONA KTM 9 Danilo PETRUCCI KTM 10 Johann ZARCO Ducati 11 Aleix ESPARGARO Aprilia 12 Jorge MARTIN Ducati 13 Alex RINS Suzuki 14 Alex MARQUEZ Honda 15 Fabio QUARTARARO Yamaha 16 Takaaki NAKAGAMI Honda 17 Maverick VINALES Aprilia 18 Enea BASTIANINI Ducati 19 Joan MIR Suzuki 20 Brad BINDER KTM 21 Andrea DOVIZIOSO Yamaha 22 Michele PIRRO Ducati 23 Valentino ROSSI Yamaha

Foto: Václav Duška Jr.