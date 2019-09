MotoGP: Z pole position se v Misanu raduje Viňales

Nedlouho před koncem kvalifikace ještě vedl Fabio Quartararo, ale překonal jej Pol Espargaro. Ani Espargaro ovšem první pozici neudržel. Z pole position se nakonec raduje Maverick Viňales. Pol Espargaro vystartuje jako druhý. Pro mladšího z bratrů Espargarových to je poprvé, co se s KTM kvalifikoval do první řady. Fabio Quartararo ovládl dva volné tréninky a delší dobu vedl i v kvalifikaci, ale nakonec vyrazí do závodu jako třetí.

Na čtvrté místo se kvalifikoval Quartararův kolega Franco Morbidelli. Marc Márquez se kvalifikoval až na páté místo. V samotném závěru se navíc Márquez málem srazil s Rossim. Jezdci se několikrát předjížděli, až se nakonec málem srazili. Na šesté místo se kvalifikoval Andrea Dovizioso.

Valentino Rossi si zajistil start ze sedmé pozice. Johann Zarco si sice vyjel osmé místo, ale odstartuje až o tři místa více vzadu, protože si do Misana veze penalizaci za incident s Oliveirou v předchozím závodě. Jako osmý tedy vystartuje Alex Rins. A hned vedle něj bude na startu jeho týmový kolega Joan Mir, který se vrací po zranění plic.

Takaaki Nakagami otevře čtvrtou řadu. Jako jedenáctý vyjede penalizovaný Zarco. Michele Pirro, který startuje na divokou kartu, se kvalifikoval na dvanácté místo.

Karel Abraham se do závodu pustí z jednadvacáté pozice.

Závod královské kubatury v Misanu startuje v neděli ve 14:00.

GP San Marina - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Maverick VINALES Yamaha 287,2 1'32,265 2 Pol ESPARGARO KTM 291,8 1'32,560 0,295 3 Fabio QUARTARARO Yamaha 288,7 1'32,571 0,306 4 Franco MORBIDELLI Yamaha 287,2 1'32,710 0,445 5 Marc MARQUEZ Honda 294,2 1'32,742 0,477 6 Andrea DOVIZIOSO Ducati 293,4 1'33,038 0,773 7 Valentino ROSSI Yamaha 288,7 1'33,079 0,814 8 Johann ZARCO KTM 288 1'33,123 0,858 9 Alex RINS Suzuki 292,6 1'33,265 1 10 Joan MIR Suzuki 290,3 1'33,431 1,166 11 Takaaki NAKAGAMI Honda 288 1'33,449 1,184 12 Michele PIRRO Ducati 293,4 1'33,461 1,196

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Maverick VINALES Yamaha 2 Pol ESPARGARO KTM 3 Fabio QUARTARARO Yamaha 4 Franco MORBIDELLI Yamaha 5 Marc MARQUEZ Honda 6 Andrea DOVIZIOSO Ducati 7 Valentino ROSSI Yamaha 8 Alex RINS Suzuki 9 Joan MIR Suzuki 10 Takaaki NAKAGAMI Honda 11 Johann ZARCO KTM 12 Michele PIRRO Ducati 13 Francesco BAGNAIA Ducati 14 Cal CRUTCHLOW Honda 15 Aleix ESPARGARO Aprilia 16 Jack MILLER Ducati 17 Danilo PETRUCCI Ducati 18 Jorge LORENZO Honda 19 Miguel OLIVEIRA KTM 20 Hafizh SYAHRIN KTM 21 Karel ABRAHAM Ducati 22 Tito RABAT Ducati 23 Andrea IANNONE Aprilia

Foto: Yamaha