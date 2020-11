MotoGP: Z postupu do druhé kvalifikace se radují Crutchlow a Morbidelli

Do druhé kvalifikace postupují Cal Crutchlow a Franco Morbidelli. Závěr první kvalifikace už Morbidelli sledoval z boxu. Brad Binder měl ovšem v té chvíli ještě rozjeté hodně rychlé kolo, takže to pro Morbidelliho v boxu bylo dramatické, ale nakonec skončil Binder třetí, takže Morbidelliho z postupové pozice neodsunul. Nový šampion Joan Mir vyrazí do závodu až z dvacáté pozice.