MotoGP: Z postupu do druhé kvalifikace se radují Marini a Augusto Fernandez

Luca Marini a Augusto Fernandez se dokázali probojovat do druhé kvalifikace. Zklamaný je naopak Fabio Quartararo, který v první kvalifikaci skončil třetí, což znamená, že do druhé kvalifikace nepostupuje a do závodu vyrazí jako třináctý.