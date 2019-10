MotoGP: Z postupu do druhé kvalifikace se radují Quartararo a Iannone

Kvalifikace MotoGP musela být včera kvůli silnému větru zrušena a přeložena na neděli. Do druhé kvalifikace postupují Quartararo a Iannone. Pro Quartarara to bylo poprvé v letošním roce, kdy musel do první kvalifikace. V pátek měl totiž Quartararo těžký pád a do druhého tréninku nenastoupil kvůli zranění kotníku.