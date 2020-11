MotoGP: Z postupu do druhé kvalifikace se těší Binder a Quartararo

Postup do druhé části kvalifikace na GP Valencie vybojovali Binder a Quartararo. Hodně nepříjemný pád měl Alex Márquez. Jezdci se po nehodě moc nechtělo vstávat, ale nakonec to dokázal, odešel po svých a o něco později se dokonce vrátil na dráhu s druhým strojem. Plné ruce práce měl v kvalifikaci Brad Binder, který se musel vyhýbat padajícímu Márquezovi, naštěstí se mu to povedlo.