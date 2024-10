MotoGP: Za komplikovaných podmínek si v Thajsku dojel pro výhru Bagnaia

Thajský závod se jel za komplikovaných klimatických podmínek. Pro výhru si dojel Francesco Bagnaia, pro nějž to je jeho deváté vítězství letošního roku. Jorge Martin dnes dorazil do cíle jako druhý. Třetí skončil Pedro Acosta.

Na konci závodu prostřední kubatury se na thajském okruhu vydatně rozpršelo a déšť pokračoval i v dalších minutách, takže závod MotoGP byl vyhlášen jako mokrý. Hned v zaváděcím kole si situaci zkomplikoval Alex Márquez, který skončil na zemi. Pro Alexe tato nehoda znamenala, že místo deváté pozice, na kterou se původně kvalifikoval, musel startovat z konce roštu.

Závod byl vypsán na 26 kol. Po startu se vedení ujal Martin. Na druhé pozici se na chvíli ukázal Quartararo, ale záhy jej předjeli Bagnaia a Marc Márquez. Bezzecchi se naopak v úvodu dostal do nějakých potíží a přišel o několik pozic. Alex Márquez se po startu z poslední pozice během prvního kola posunul na patnácté místo.

Acosta se v druhém kole snažil zaútočit na čtvrtého Quartarara, ale udělal si při tom výlet mimo trať a klesl tím pádem na sedmé místo. Krátce poté se na Quartarara pokusil zaútočit Binder. Francouz s Jihoafričenem si několikrát prohodili pozice. Na prvních třech místech zůstávali Martin, Bagnaia a Marc Márquez.

Třiadvacet kol před koncem upadl Bezzecchi. Jezdec je naštěstí v pořádku. O něco málo později skončil na zemi i Fabio Quartararo, jenž měl dnes hodně dobře rozjetý úvod závodu, bohužel se ale dostal do kolize se svým bývalým kolegou Morbidellim. Quartararo je naštěstí po nehodě v pořádku a dokonce se znovu rozjel. Incident byl vyšetřen a Morbidelli byl za zavinění kolize potrestán dlouhým kolem.

O kolo později chyboval do té doby vedoucí Martin a zařadil se na třetí místo. Vedení převzal Bagnaia. Na druhou pozici se posunul Marc Márquez. Morbidelli se po projetí dlouhým kolem propadl z páté pozice na osmou. Na zemi skončil Lorenzo Savadori. Jeho pád ale neměl vliv na pořadí na předních pozicích. Krátce po Savadorim upadl i Raul Fernandez. Podmínky na dráze byly stále dost komplikované.

Devatenáct kol před koncem skončil na zemi i Franco Morbidelli, který se snažil dohánět ztrátu po průjezdu penalizační uličkou. Jezdec je naštěstí v pořádku. Krátce po něm upadl i vítěz včerejšího sprintu – Enea Bastianini. Pro Morbidelliho závod skončil, jeho krajan Bastianini se po nehodě ještě rozjel.

Sedmnáct okruhů před závěrem pokračoval na první pozici Bagnaia, ale Marc Márquez a Jorge Martin už byli těsně za jeho zády, přestože posledně jmenovanému občas šířka dráhy nestačila.

Marc Márquez sice v jednu chvíli zaútočil na vedoucího Bagnaiu, ale Bagnaia následně zabral a mírně poodjel. Jenže o několik málo minut později se Márquez opět vrátil těsně za Bagnaiova záda a opět se pokusil o útok, ale ani tentokrát neuspěl. Třináct kol před koncem pak Márquez ukončil své snahy pádem. Jezdec je naštěstí v pořádku, dokonce se i rozjel. Na druhé místo se tím pádem posunul Martin, přestože si udělal další výlet mimo dráhu.

Dvanáct kol před závěrem vedl Bagnaia s náskokem více než 2,5 sekundy před Martinem. Třetí Jack Miller, jemuž se tradičně za komplikovaných podmínek daří, jezdil hodně rychlá kola a přibližoval se Martinovi. První pětku doplňovali Binder a Acosta. K zajímavým bojům docházelo o několik míst více vzad. O desáté místo bojovali Alex Márquez, Johann Zarco, Joan Mir a další.

Osm okruhů před koncem upadl Savadori. Pro Itala to byl jeho druhý pád během tohoto závodu. Pořadí na prvních třech místech se zatím neměnilo. Bagnaia vedl, následovali Martin a Miller, přičemž Millerovi už se nedařilo Martina dohánět. K Australanovi se naopak přibližovali Binder s Acostou. Marc Márquez po pádu pokračoval v závodě a snažil se bojovat o poslední bod s Nakagamim.

Pět kol před cílem se Acosta posunul na čtvrté místo před Bindera. Bojující dvojici se navíc přiblížil di Giannantonio, pro nějž je Thajsko posledním závodem letošního roku, protože příští týden půjde na operaci ramene. Na prvních třech místech stále zůstávalo pořadí beze změny. Marc Márquez a Joan Mir se při bojích o poslední body dostali do kontaktu. Mir musel mimo trať, ale naštěstí se to obešlo bez pádu. Marc Márquez dostal trest za nezodpovědnou jízdu. Musel se posunout o jedno místo vzad. V následujícím kole upadl Alex Rins. Jezdec je v pořádku. A pádům bohužel nebyl konec. O něco málo později upadl i Augusto Fernandez.

V předposledním kole došlo k boji mezi Millerem a Acostou. Došlo tam k několika výměnám pozic. Miller se nechtěl třetího místa vzdát, hodně se snažil bojovat se španělským mladíkem, ale nakonec jej Acosta překonal. O něco málo později se před Millera dostal i Fabio di Giannantonio.

Francesco Bagnaia si za komplikovaných podmínek dojel pro výhru. Jako druhý cílem projel Jorge Martin, jehož náskok v čele šampionátu se tím pádem mírně snížil. Aktuálně je to sedmnáct bodů. Na nejnižší stupínek podia dnes vystoupil Pedro Acosta. „Bramborová“ medaile nakonec zbyla na di Giannantonia. Miller, který dlouho držel třetí pozici, nakonec dojel do cíle jako pátý. Následovali Binder, Viňales, Zarco a Espargaro. Alex Márquez si po startu z poslední pozice dojel pro body za desáté místo. Bodů se dočkali i Marc Márquez a Enea Bastianini, kteří to dnes měli s pádem. Marc Márquez bral body za dvanácté místo a Bastianini za čtrnácté.

Po dnešním závodě už je jasné, že tým Ducati Lenovo je šampionem mezi týmy. Co se týče boje o titul mezi jezdci, ve hře už zůstávají pouze Jorge Martin a Francesco Bagnaia.

GP Thajska - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Francesco Bagnaia Ducati 43'38,108 2 Jorge Martin Ducati 2,905 3 Pedro Acosta KTM 3,8 4 Fabio Di Giannantonio Ducati 4,636 5 Jack Miller KTM 5,532 6 Brad Binder KTM 5,898 7 Maverick Viñales Aprilia 8,498 8 Johann Zarco Honda 17,672 9 Aleix Espargaro Aprilia 18,588 10 Alex Marquez Ducati 21,163 11 Luca Marini Honda 22,859 12 Marc Marquez Ducati 13 Takaaki Nakagami Honda 24,531 14 Enea Bastianini Ducati 27,09 15 Joan Mir Honda 30,87 16 Fabio Quartararo Yamaha 50,021 Neklasifikováni Augusto Fernandez KTM 38'55,081 Alex Rins Yamaha 37'15,850 Lorenzo Savadori Aprilia 32'10,934 Franco Morbidelli Ducati 11'53,630 Raul Fernandez Aprilia 10'18,430 Marco Bezzecchi Ducati 05'11,617

Foto: Ducati