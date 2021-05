MotoGP: Za složitých podmínek byl v sobotu dopoledne nejrychlejší Márquez

Třetí trénink královské kubatury byl ovlivněn deštěm. Jezdci tedy nedokázali vylepšit své včerejší časy. Přímý postup do druhé kvalifikace tedy vybojovalo deset nejrychlejších z druhého tréninku.

Marc Márquez tento týden přiznal, že ve stoprocentní fyzické kondici po zranění paže bude pravděpodobně až po letní přestávce, nicméně dnes na mokré dráze v Le Mans zajel nejlepší čas. Velmi dobře si na mokrém povrchu vede také Lorenzo Savadori. Ital byl v prvním mokrém tréninku šestý a dnes byl dokonce druhý. Za sucha se mu ovšem nevedlo nijak zvlášť dobře, byl až dvacátý.

Třetí nejlepší čas třetího tréninku má na svém kontě vedoucí muž šampionátu – Francesco Bagnaia. V první pětce jsou i Miguel Oliveira a Pol Espargaro. Johann Zarco byl ve třetím tréninku šestý, nicméně v kombinovaném pořadí vede.

Sedmé místo dnes dopoledne obsadil Joan Mir. Hned za úřadujícím šampionem skončil jeho týmový kolega Alex Rins. Dále se umístili Iker Lecuona a Luca Marini.

Na mokrém povrchu se nedaří Quartararovi, který včera sám přiznal, že jízda na mokru není jeho silnou stránkou. V prvním tréninku byl šestnáctý a ve třetím dokonce devatenáctý, ovšem ve druhém tréninku, který se jel na suchém povrchu, zajel Quartararo druhý nejlepší čas, takže postup do druhé kvalifikace má jistý. Stejně tak postupuje i jeho krajan Johann Zarco. Dalšími postupujícími jsou Viňales, Pol Espargaro, Morbidelli, Oliveira, Miller, Marc Márquez, Rossi a Nakagami.

Poměrně kuriózní nehodu dnes měl Franco Morbidelli, který upadl před boxem při nácviku výměny motocyklů. Jezdec pak po nehodě s dopomocí odkulhal do svého boxu.

Dle předpovědi počasí to vypadá, že během kvalifikace by mělo pršet ještě více než dopoledne. A je pravděpodobné, že počasí bude jezdcům komplikovat i zítřejší závod. A právě počasí bylo velkým tématem i včerejšího zasedání bezpečnostní komise. Jezdci by totiž rádi, aby se závody v Le Mans do budoucna posunuly na pozdější termín a aby se jezdilo až po závodech v Mugellu.

GP Francie - MotoGP, 3. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Marc MARQUEZ Honda 304 1'40,736 2 Lorenzo SAVADORI Aprilia 293,2 1'41,349 0,613 3 Francesco BAGNAIA Ducati 312,6 1'41,452 0,716 4 Miguel OLIVEIRA KTM 303,1 1'41,457 0,721 5 Pol ESPARGARO Honda 311,6 1'41,671 0,935 6 Johann ZARCO Ducati 310,6 1'41,775 1,039 7 Joan MIR Suzuki 308,7 1'41,817 1,081 8 Alex RINS Suzuki 307,7 1'42,055 1,319 9 Iker LECUONA KTM 304 1'42,136 1,4 10 Luca MARINI Ducati 295,9 1'42,323 1,587 11 Alex MARQUEZ Honda 309,6 1'42,516 1,78 12 Takaaki NAKAGAMI Honda 310,6 1'42,520 1,784 13 Aleix ESPARGARO Aprilia 304,9 1'42,532 1,796 14 Danilo PETRUCCI KTM 302,1 1'43,213 2,477 15 Tito RABAT Ducati 303,1 1'43,462 2,726 16 Maverick VINALES Yamaha 301,2 1'43,546 2,81 17 Franco MORBIDELLI Yamaha 296,7 1'43,700 2,964 18 Enea BASTIANINI Ducati 291,5 1'43,740 3,004 19 Fabio QUARTARARO Yamaha 303,1 1'43,759 3,023 20 Jack MILLER Ducati 307,7 1'43,857 3,121 21 Valentino ROSSI Yamaha 299,4 1'44,016 3,28 22 Brad BINDER KTM 303,1 1'44,123 3,387

Foto: Václav Duška Jr.