MotoGP: Ze své první letošní výhry se dnes v Katalánsku raduje Oliveira - aktualizace

Aktualizace: Fabio Quartararo dostal ještě dodatečnou penalizaci ve výši tří sekund. Jedná se o trest za to. že jel s rozepnutou kombinézou a bez hrudního chrániče. Někteří jezdci si totiž stěžovali a žádali, aby byl Quartararo za výše zmíněný prohřešek penalizován.

Oproti běžným zvyklostem se jezdci královské kubatury dnes vydávali do závodu hned po jezdcích Moto3. Startovali už ve 13:00. Ještě před nájezdem na rošt stačil upadnout Jorge Martin, který se vrátil po zranění. Při tomto pádu už se naštěstí nezranil, ale do zahřívacího kola musel vyrazit z boxové uličky a následně se zařadit na konec roštu.

Na startu dnes chyběl Alex Rins, který měl ve čtvrtek nehodu na kole a zlomil si ruku. Jezdec už má po operaci, na okruhu v Katalánsku je přítomen jako divák a rád by závodil už za dva týdny v Německu.

Popáté v řadě se do závodu vydával z pole position Fabio Quartararo. Je to poprvé po sedmi letech, kdy některý z jezdců MotoGP dokázal vybojovat pět pole position v řadě. Naposledy to dokázal Marc Márquez.

Quartararo sice často startuje z pole position, ale po startu obvykle nějakou pozici ztratí a stejně tak tomu bylo i tentokrát. Vedení se po startu ujal Miller a na druhé místo se zařadil Oliveira. Quartararo klesl na třetí místo. Posun vpřed naopak zaznamenal Mir, který se během prvního kola dostal na čtvrté místo.

V dalším kole se Mir posunul na třetí místo. Na čtvrtou příčku se dostal Aleix Espargaro. Quartararo klesl na páté místo.

Dvaadvacet kol před koncem se na první místo posunul Oliveira. Miller klesl na druhou příčku. Třetí už byl Aleix Espargaro. V první pětce byli i Mir a Quartararo. Bagnaia sice jezdil až na konci první desítky, ale zajížděl rychlé časy.

Ani po třech odjetých kolech se startovní pole nijak výrazně netrhalo. Pohromadě zůstávala poměrně velká skupinka jezdců – téměř jako v Moto3.

Pak ovšem Oliveira v čele trochu poodjel. Mir se vrátil na třetí místo před Aleixe Espargara. V době, kdy do konce zbývalo dvacet kol, se za pátým Quartararem už objevil Marc Márquez, který startoval jako třináctý. Quartararo se pak posunul na čtvrté místo před Aleixe Espargara. A na zemi skončil Pol Espargaro, který ovšem nebyl v boji o podium.

Devatenáct kol před závěrem pokračoval v čele Oliveira. Druhý byl Mir a třetí Quartararo. Miller klesl za čtvrté místo. Quartararo se naopak dostal do tempa a v následujícím kole předjel Mira, čímž se dostal na druhé místo. Oliveira v čele už ovšem měl zhruba 1,2 sekundy náskok. Třetí Mir a čtvrtý Miller se drželi blízko za Quartararem. Pátý Zarco měl mírnou ztrátu, ovšem dařilo se mu ji zmenšovat.

Sedmnáct kol před cílem upadl ze sedmého místa Marc Márquez. Jezdec naštěstí odešel po svých, nicméně je to další závod, který pro něj končí bez bodů.

Krátce po Márquezově pádu bylo oznámeno, že Nakagami obdržel tzv. „long lap“ penalty. Pro jezdce Hondy se tedy závod nevyvíjel moc dobře – Espargaro a Márquez upadli, Nakagami, který jezdil dvanáctý, byl penalizován a druhý z bratrů Márquezových jezdil na čtrnácté pozici. Vlivem Nakagamiho penalizace si pak o místo polepšil.

Čtrnáct okruhů před cílem stále vedl Oliveira, ale Quartararo už byl těsně za ním a blížil se jim i Mir. Na zemi skončil Aleix Espargaro, který byl o pár kol dříve ještě v bojích o nejvyšší příčky. Jezdec je po nehodě v pořádku, ale zklamaný.

O kolo později už se Quartararo dostal před Oliveiru na první místo. Třetí Mir byl těsně za nimi a v dost blízko byli i Miller a Zarco.

Quartararo se sice dostal před Oliveiru, ale nijak výrazně mu nedokázal ujet. V době, kdy do konce zbývalo jedenáct kol, se Oliveira vrátil na první pozici.

Devět okruhů před koncem držel první místo Oliveira, Quartararo byl druhý. Na třetí příčku se posunul Zarco. O chvíli později se pak před Mira dostal i Miller. Oliveira a Quartararo mezitím trochu poodjeli. K Mirovia se naopak blížil Viňales. Valentino Rossi, který jezdil mimo první desítku, upadl. Jezdec je v pořádku.

Pět kol před šachovnicí stále vedl Oliveira. Druhý byl Quartararo. Zhruba o sekundu dále pak byl Zarco. Čtvrtý zůstával Miller. První pětku uzavíral Mir, ale na Millera už nestačil a navíc mě za sebou Viňalese.

V dalším kole pak druhý Quartararo ztratil na Oliveiru. V záběrech kamer bylo vidět, že Quartararo jede s rozepnutou kombinézou a odhazuje chránič hrudníku, což v případě, že by jezdec takto upadl, mohlo být hodně nebezpečné. Po incidentu s kombinézou se Quartararovi hodně přiblížil Zarco a v dalším kole se pak Zarco před svého krajana dostal. Při bojích se Zarcem pak Quartararo vyjel trochu mimo dráhu a začal mít potíže i s Millerem.

Do posledního kola najel jako první Oliveira. Druhý byl Zarco. Quartararovi se dařilo držet za sebou Millera.

Pro výhru si dojel Oliveira. Těsně druhý skončil Zarco. Jako třetí cílem projel Quartararo a jako čtvrtý dorazil Miller. Quartararo byl ovšem kvůli zkrácení jedné ze zatáček penalizován. K jeho času mu byly připočteny 3 sekundy, takže se na první místo posunul Miller. Quartararo se tím pádem propadl na čtvrté místo. První pětku uzavřel Mir. Následovali Viňales, Bagnaia a Binder. Do desítky se vešli i Morbidelli a Bastianini.

GP Katalánska - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Miguel OLIVEIRA KTM 166,1 40'21,749 2 Johann ZARCO Ducati 166,1 0,175 3 Jack MILLER Ducati 166 1,99 4 Fabio QUARTARARO Yamaha 166 4,815 5 Joan MIR Suzuki 165,7 5,325 6 Maverick VINALES Yamaha 165,7 6,281 7 Francesco BAGNAIA Ducati 165,5 8,175 8 Brad BINDER KTM 165,5 8,378 9 Franco MORBIDELLI Yamaha 165 15,652 10 Enea BASTIANINI Ducati 164,8 19,297 11 Alex MARQUEZ Honda 164,6 21,65 12 Luca MARINI Ducati 164,6 22,533 13 Takaaki NAKAGAMI Honda 164,2 27,833 14 Jorge MARTIN Ducati 164,1 29,075 15 Lorenzo SAVADORI Aprilia 163,4 40,291 Neklasifikováni Iker LECUONA KTM 165,3 8 kol Valentino ROSSI Yamaha 164,9 9 kol Aleix ESPARGARO Aprilia 165,5 14 kol Marc MARQUEZ Honda 165 17 kol Danilo PETRUCCI KTM 163,2 19 kol Pol ESPARGARO Honda 163,5 20 kol

Foto: Václav Duška Jr.