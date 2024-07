MotoGP: Ze zisku pole position se dnes na Sachsenringu raduje Martin

Start z pole position si dnes na Sachsenringu zajistil Jorge Martin. Do první řady jej doprovodí Miguel Oliveira a Raul Fernandez.

Aktualizace 1: Stefan Bradl dostal penalizaci v podobě odsunu o tři místa na roštu vzad. Jedná se o trest za pomalou jízdu v blízkosti ideální stopy. Nicméně Bradl se stejně kvalifikoval až na předposlední místo.

Aktualizace 2: Maverick Viňales zamířil do zdravotního střediska na okruhu. Kromě Viňalese šel na prohlídku i Alex Márquez, který také v závěru kvalifikace havaroval.

Aktualizace 3: Alex Márquez byl lékaři uznán způsobilým k tomu, aby nastoupil do sprintu.

Aktualizace 4: Maverick Viňales by dle posledních zpráv neměl mít nic zlomeného. Jedná se „jen“ o pohmožděniny, takže také může pokračovat v závodním víkendu.

Jorge Martin, který loni na Sachsenringu zvítězil, se na tento úspěch pokusí navázat i v letošním roce. Do závodu se vydá z prvního místa. Martin tentokrát bude jediným jezdcem na Ducati, jenž se postaví do první řady. Dalšími jezdci v první řadě jsou totiž Miguel Oliveira a Raul Fernandez na strojích značky Aprilia. Druhý Oliveira zaostal za Martinem jen o 0,048 s. Třetí Fernandez už ztrácí přes dvě desetiny.

Úřadující šampion Francesco Bagnaia do německého závodu vyrazí ze čtvrté pozice. Alex Márquez sice v závěru kvalifikace havaroval, ale vypadal, že je v pořádku. Do závodu vystartuje jako pátý. Druhou řadu doplní Franco Morbidelli.

Hodně nepříjemný pád měl v kvalifikaci Maverick Viňales. Jezdci se vstávalo poměrně těžko, ale dokázal to. Pokud si nic nezranil, postaví se na sedmé startovní místo. Do třetí řady jej doprovodí Italové Di Giannantonio a Bastianini. Jako desátý odstartuje Pedro Acosta, který má ještě poslední šanci na to, aby se stal historicky nejmladším vítězem závodu MotoGP. Binder a Bezzecchi zkompletují čtvrtou řadu.

Těsně mimo postup skončil Marc Márquez, jemuž poslední rychlé kolo v první kvalifikaci překazil Stefan Bradl. Němec se pohyboval příliš pomalu v blízkosti ideální stopy, za což pravděpodobně obdrží penalizaci.

V německém závodním víkendu už nepokračuje Aleix Espargaro, který se zranil minulý týden v Assenu. Španěl sice nastoupil do pátečního dopoledního tréninku, ale po pár odjetých kolech se rozhodl, že pokračovat nebude.

Do závodu nenastoupí ani Alex Rins, jenž se také zranil v Asssenu. Jezdec má krátce po operaci a aktuálně pracuje na své rekonvalescenci. Místo něj závodí Remy Gardner.

GP Německa - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Jorge Martin Ducati 01'19,423 2 Miguel Oliveira Aprilia 01'19,471 0,048 3 Raul Fernandez Aprilia 01'19,643 0,22 4 Francesco Bagnaia Ducati 01'19,749 0,326 5 Alex Marquez Ducati 01'19,791 0,368 6 Franco Morbidelli Ducati 01'19,946 0,523 7 Maverick Viñales Aprilia 01'19,950 0,527 8 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'19,957 0,534 9 Enea Bastianini Ducati 01'19,978 0,555 10 Pedro Acosta KTM 01'20,348 0,925 11 Brad Binder KTM 01'20,446 1,023 12 Marco Bezzecchi Ducati 01'20,713 1,29

Foto: Pramac Racing