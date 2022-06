MotoGP: Ze zisku pole position se dnes v Assenu raduje Bagnaia

Pro pole position si dnes v Assenu dojel Francesco Bagnaia s časem 1:31,504. Ital startoval z první pozice i minulý týden v Německu, ale tehdy své snahy ukončil pádem, takže si jistě bude chtít v Assenu vylepšit náladu pěkným výsledkem. Druhé místo v nizozemské kvalifikaci obsadil Fabio Quartararo, který vyhrál dva předchozí závody (v Katalánsku a Německu). Ve svém posledním kvalifikačním kole Quartararo málem nedobrovolně vystoupil ze svého stroje, ale naštěstí to ustál, jen tedy přišel o šanci zabojovat o pole position. Francouz dorazil do Assenu v roli vedoucího muže šampionátu a bez ohledu na to, jak zítřejší závod dopadne, vedoucím mužem zůstane, protože druhý Aleix Espargaro na něj ztrácí 34 bodů a za jeden závod lze získat maximálně 25 bodů. Jorge Martin sice v kvalifikaci upadl, ale nakonec stačil na třetí místo.

Nováček Marco Bezzecchi se do závodu vydá ze čtvrté pozice. Aleix Espargaro, který je aktuálně druhým jezdcem průběžného pořadí šampionátu, obsadil páté místo a nebyl s výsledkem spokojený. Jack Miller skončil během kvalifikace na zemi, ale je v pořádku a kvalifikoval se na šesté místo. V závěru pak ještě stačil zbrzdit Mavericka Viňalese, kterému se později v boxech za tento incident omluvil.

Třetí řadu utvoří Johann Zarco, Miguel Oliveira a Alex Rins. Desítku uzavírá Brad Binder. S penalizací se do zítřejšího závodu pustí Franco Morbidelli, který se v pátečním odpoledním tréninku pohyboval příliš pomalu v blízkosti ideální stopy. V závodě tedy bude muset absolvovat průjezd dlouhým kolem.

V Assenu stále chybí Marc Márquez, který se zotavuje ze čtvrté operace zraněné paže. Do závodu nakonec nenastoupí ani jeho týmový kolega Pol Espargaro, kterého trápí bolavá žebra.

Závod královské kubatury startuje v neděli ve 14:00.

GP Nizozemska - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 63FrancescoBagnaia Ducati 309 01'31,5040 0 2 20FabioQuartararo Yamaha 302,9 01'31,6200 0,116 3 89JorgeMartin Ducati 311,4 01'31,7080 0,204 4 72MarcoBezzecchi Ducati 310,6 01'31,7960 0,292 5 41AleixEspargaro Aprilia 306,7 01'31,8680 0,364 6 43JackMiller Ducati 308,3 01'32,1240 0,62 7 5JohannZarco Ducati 309 01'32,1750 0,671 8 88MiguelOliveira KTM 305,2 01'32,2720 0,768 9 42AlexRins Suzuki 304,4 01'32,3070 0,803 10 33BradBinder KTM 304,4 01'32,3670 0,863 11 12MaverickViñales Aprilia 306,7 01'32,4240 0,92 12 30TakaakiNakagami Honda 302,2 01'32,9670 1,463

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 63FrancescoBagnaia Ducati 2 20FabioQuartararo Yamaha 3 89JorgeMartin Ducati 4 72MarcoBezzecchi Ducati 5 41AleixEspargaro Aprilia 6 43JackMiller Ducati 7 5JohannZarco Ducati 8 88MiguelOliveira KTM 9 42AlexRins Suzuki 10 33BradBinder KTM 11 12MaverickViñales Aprilia 12 30TakaakiNakagami Honda 13 10LucaMarini Ducati 14 36JoanMir Suzuki 15 49FabioDi Giannantonio Ducati 16 23EneaBastianini Ducati 17 4AndreaDovizioso Yamaha 18 6StefanBradl Honda 19 87RemyGardner KTM 20 21FrancoMorbidelli Yamaha 21 73AlexMarquez Honda 22 32LorenzoSavadori Aprilia 23 25RaulFernandez KTM 24 40DarrynBinder Yamaha

Foto: Václav Duška Jr.