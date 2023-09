Nakagami zůstává s týmem LCR Honda

Japonský jezdec Takaaki Nakagami se do královské kubatury přesunul v roce 2018 a od té doby zůstává věrný týmu LCR Honda. Nyní už je jisté, že u týmu zůstane minimálně do konce příští sezóny. Tým LCR Honda dnes oficiálně oznámil, že s Japoncem prodloužili smlouvu o jeden rok.

„Jsem hrdý na to, že budeme s Nakagamim spolupracovat i další rok,“ sdělil Lucio Cecchinello, šéf týmu LCR Honda. „Je to rychlý jezdec, který může dosahovat dobrých výsledků. Spolu s HRC věříme, že musíme pokračovat ve snažení, protože je to jeden z kluků s největšími zkušenostmi na tomto motocyklu. Vydáme ze sebe to nejlepší, abychom bojovali o pozice, na které aspirujeme,“ dodal Cecchinello.

„Cítím, že LCR je součástí mé rodiny, a samozřejmě jsem nadšený, že s nimi budu další sezónu,“ prozradil Nakagami. „Chci jim i HRC poděkovat za příležitost, protože vím, že se k sobě hodíme. Teď musíme pracovat ještě tvrději, abychom byli připraveni na budoucnost,“ řekl dále Japonec.

Zdroj: motogp.com, foto: LCR Honda