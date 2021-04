Nyní už lze žádat o vrácení vstupného za Grand Prix České republiky

Loňská Grand Prix České republiky se kvůli pandemii koronaviru musela jet bez diváků na okruhu. Dle původního plánu měly vstupenky na loňský ročník zůstat v platnosti do letošního roku, nicméně letos se závod nakonec nepojede.

Od včerejšího dne mají všichni, kteří si zakoupili vstupenku na Grand Prix České republiky 2020, možnost zažádat o vrácení peněz. Žádost je potřeba poslat nejpozději do tří let od zahájení vracení vstupného. Lhůta pro podání žádosti je tedy od 16. 4. 2021 do 16. 4. 2024.

TIC Brno garantuje zákazníkům, že peníze dostanou zpět do pěti týdnů od odeslání žádosti.

Bližší informace o postupu podání žádosti jsou k dispozici zde: ticbrno.cz/grand-prix-ceske-republiky

Foto: Václav Duška Jr.