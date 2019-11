Od roku 2022 by se mohlo MotoGP jezdit v Maďarsku

Od roku 2022 by se mohly závody MotoGP jezdit v Maďarsku. Dorna Sport oznámila, že již došlo k podpisu předběžné dohody, na základě které se počítá s tím, že by se v Maďarsku měly jet závody MotoGP v letech 2022 až 2026. Definitivní smlouva by měla být podepsána před koncem února 2020.

Maďarsko už v minulosti pořádalo motocyklovou Grand Prix. Konkrétně se jednalo o dva ročníky. Jelo se v letech 1990 a 1992 na Hungaroringu.

Pro příští závody, které by se v Maďarsku měly jet v letech 2022 až 2026, se ovšem s Hungaroringem nepočítá. Vzniknout by měl nový okruh – pravděpodobně na východě země. Definitivní rozhodnutí o místě konání by mělo padnout počátkem příštího roku.

„Jsem velmi hrdý na to, že mohu oznámit zahájení jednání o začlenění další země do budoucího kalendáře MotoGP,“ sdělil Carmelo Ezpeleta, šéf Dorny. „Nový závod a nový okruh v Maďarsku představuje vzrušující vyhlídku pro nás všechny a zároveň vrací MotoGP do země, která má velkou tradici ve světě motocyklových závodů. Jsme velmi rádi, že MotoGP tam bude v budoucnu hrát významnou roli,“ dodal Ezpeleta.

