Ogura se přesune do MotoGP k týmu Trackhouse Racing

Tým Trackouse Racing dnes oficiálně potvrdil, že novým týmovým kolegou Raula Fernandeze bude Ai Ogura, který aktuálně závodí v kategorii Moto2. Japonec podepsal smlouvu na roky 2025 a 2026.

Miguel Oliveira, jenž je současným jezdcem týmu Trackhouse sice zatím ještě oficiálně neoznámil, kam zamíří, ale pravděpodobně by měl jít do Pramacu.

„Nejprve bych rád poděkoval všem, kteří jsou součástí tohoto projektu,“ sdělil Ogura prostřednictvím tiskové zprávy. „Je to jako sen! Byl to poslední krok, který bylo třeba udělat. MotoGP™ je nejvyšší cíl, kterého lze dosáhnout, takže samozřejmě jsem velmi šťastný, že jsem se tam dostal. Jsem velmi šťastný, že mohu závodit v nejvyšší kategorii a mám radost, že to bude s týmem Trackhouse Racing MotoGP™. Vidím, že tým je opravdu konkurenceschopný a motorka je také velmi dobrá. Já teď budu dělat maximum. Jsem velmi rád, že jsem součástí Trackhouse a že jsem s nimi udělal tento krok do MotoGP™. Těším se na začátek roku 2025. Teď ale musím myslet na mistrovství světa Moto2™. Pokusím se tento rok dokončit co nejlépe a přijet dobře připravený na rok 2025. Děkuji všem!“ dodal Japonec.

Zdroj a foto: Trackhouse Racing