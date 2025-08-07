Ohlédnutí za dosavadním průběhem sezóny MotoGP – 1. část

Letní přestávka je dlouhá, zkraťme si tedy čekání vzpomínkami na dosavadní průběh sezóny MotoGP.
GP Thajska
Letošní sezóna MotoGP začala už na přelomu února a března. Jako první se jezdci tentokrát podívali do Thajska. Od prvního dne si nejlépe vedli bratři Márquezovi. Marc Márquez ovládl páteční dopolední trénink, kvalifikaci, sprint, warm up a hlavní závod. Alex Márquez kraloval pátečnímu odpoledni. V sobotní kvalifikaci a sprintu pak Alex obsadil druhé místo. Značnou část hlavního nedělního závodu vedl Alex, protože Marc měl potíže s tlakem v pneumatikách, nicméně nakonec se Alex musel smířit s druhým místem. Spolu s bratry Márquezovými se v Thajsku na podium podíval i Francesco Bagnaia. Loňský vicemistr sice musel projít první kvalifikací, ale nakonec se kvalifikoval na třetí místo a následně skončil třetí i ve sprintu a v hlavním závodě.
V prostřední kubatuře se z výhry radoval Manuel Gonzalez. Druhé místo obsadil Aron Canet. Třetí příčku nakonec navzdory penalizaci vybojoval Senna Agius. Český jezdec Filip Salač dorazil do cíle jako devátý. Závod třídy Moto3 ovládl José Antonio Rueda. Na podium jej doprovodili Alvaro Carpe a Adrian Fernandez.
GP Argentiny
Neděle 16. března 2025 patřila Velké ceně Argentiny. Ve třídě MotoGP se znovu nejvíce radoval Marc Márquez. Marcův mladší bratr Alex sice opět vedl značnou část hlavního nedělního závodu, nakonec se ale i tentokrát musel smířit s druhým místem. V sobotním sprintu se spolu s Marcem a Alexem Márquezovými podíval na podium Francesco Bagnaia. V neděli pak s bratry Márquezovými vystoupil na stupně vítězů Franco Morbidelli.
V prostřední kubatuře si pro výhru dojel Jake Dixon. Na podium jej doprovodili Manuel Gonzalez a Celestino Vietti. Filip Salač sice v úvodu závodu bojoval o první trojku, ale o něco později bohužel upadl po kontaktu s Marcosem Ramirezem. Český závodník se sice ještě po nehodě dokázal rozjet, ale záhy zajel do boxů a definitivně odstoupil.
Ve třídě Moto3 se v závěru odehrála velká bitva o nejvyšší příčky, z níž nakonec vyšel vítězně Angel Piqueras. Na druhé místo se probojoval Adrian Fernandez. Třetí skončil José Antonio Rueda. Matteo Bertelle, který podruhé v řadě startoval do závodu z pole position, se ani tentokrát na stupně vítězů nedostal. Do cíle dojel jako pátý, nicméně po penalizaci Furusata si alespoň o jedno místo polepšil.
GP Ameriky
Poslední březnový víkend roku 2025 patřil závodům v Austinu. Jezdce zde docela potrápilo počasí. Několikrát během víkendu zapršelo. Sprint se jel na suchém povrchu, ale před hlavním nedělním závodem se znovu rozpršelo, takže podmínky na dráze měly do ideálu daleko. Hodně to klouzalo, o čemž se přesvědčil Marc Márquez, který upadl z první pozice. Po Márquezově pádu se vedení ujal Francesco Bagnaia. Ital už pak v čele zůstal až do konce. Druhé místo si opět vyjel Alex Márquez, jenž se tím pádem posunul do čela průběžného hodnocení šampionátu. Třetí místo v Austinu vybojoval Fabio di Giannantonio.
Závod prostřední kubatury byl také ovlivněn počasím. Pro svou druhou letošní výhru si dojel Jake Dixon, díky čemuž se posunul do čela šampionátu. Filip Salač byl jedním ze šesti jezdců, co pro závod zvolili hladké obutí. Tato taktika bohužel nevyšla. Salač nakonec ze závodu odstoupil.
Jezdci nejslabší kubatury ještě stačili odjet svůj závod před deštěm. Nejvíce se tentokrát radoval José Antonio Rueda. Na podium jej doprovodili Joel Kelso a Matteo Bertelle, přičemž pro posledně zmíněného to bylo jeho první podium v kariéře. Krátce po závodě v Austinu se Bertelle bohužel zranil při nehodě mimo závodiště a zatím se ještě k závodění nevrátil.
GP Kataru
Katar v předchozích letech obvykle zahajoval sezónu MotoGP, ale tentokrát byla Velká cena Kataru čtvrtým podnikem roku. V královské kubatuře si pro výhru dojel Marc Márquez. Maverick Viñales sice dorazil do cíle jako druhý, ale následně byl penalizován kvůli nesprávnému tlaku v pneumatikách. Vlivem penalizace klesl Viñales na čtrnácté místo. Na druhou pozici se tím pádem posunul Francesco Bagnaia a na třetí místo postoupil Franco Morbidelli.
Jorge Martin, který se vrátil po zranění, se opět nepříjemně zranil. Skončil v nemocnici s jedenácti zlomenými žebry a pneumotoraxem.
V prostřední kubatuře si navzdory nevydařenému startu dojel pro výhru Aron Canet. Na podium se s ním podívali Deniz Öncü a Manuel Gonzalez. Filip Salač si připsal body za desáté místo. Ve třídě Moto3 se z výhry radoval Angel Piqueras. Na podium jej doprovodili Japonci Furusato a Yamanaka. Ruedovi v nájezdu do posledního kola vypověděl službu jeho stroj.
