Ohlédnutí za dosavadním průběhem sezóny MotoGP – 2. část

Letní přestávka je dlouhá, zkraťme si tedy čekání vzpomínkami na dosavadní průběh sezóny MotoGP.
GP Španělska
Poslední dubnový víkend roku 2025 patřil Velké ceně Španělska. Alex Márquez si zde dojel pro své první vítězství v hlavním závodě královské kubatury a navíc se znovu dostal do čela šampionátu. Fabio Quartararo se po 1134 dnech znovu dočkal startu z pole position. Ve sprintu sice upadl hned v druhém kole, ale v hlavním závodě obsadil druhé místo. Pro Alexe Márqueze i pro Fabia Quartarara byl výsledek hlavního závodu v Jerezu navíc i pěkným dodatečným dárkem k narozeninám. Mladší z bratrů Márquezových oslavil 29. narozeniny ve středu před závodním víkendem v Jerezu a Quartararo dovršil 26 let přesně týden před Velkou cenou Španělska.
Marc Márquez, který v Jerezu startoval z druhé pozice, si připsal pátou sprinterskou výhru v řadě. V hlavním nedělním závodě ovšem upadl. Navzdory pádu se mu však podařilo vybojovat body za dvanácté místo. Márquezův týmový kolega Francesco Bagnaia obsadil třetí místo ve sprintu i v hlavním závodě. S tímto výsledkem ovšem Bagnaia příliš spokojen nebyl.
V prostřední kubatuře se z výhry radoval Manuel Gonzalez. Na podium jej doprovodili Barry Baltus a Senna Agius. Filip Salač si z Jerezu přivezl body za desáté místo. V nejnižší kubatuře vyhrál José Antonio Rueda. Druhý skončil Angel Piqueras. Třetí místo vybojoval Joel Kelso.
GP Francie
Nedělní závod v Le Mans byl velmi výrazně ovlivněn deštěm. Navzdory počasí se během tří dnů do Le Mans podívalo 311797 diváků, což je nový návštěvnostní rekord. Z pole position do GP Francie vyrážel Fabio Quartararo, který si pro svůj domácí závod připravil přilbu a kombinézu ve speciálních barvách. Speciální design mu ovšem nakonec štěstí nepřinesl. Mladý Francouz upadl v pátém kole a závod tím pro něj skončil. O radost domácích diváků se ale nakonec postaral druhý z francouzských závodníků. Johann Zarco si dojel pro výhru. Na podium jej doprovodili dva Španělé. Marc Márquez skončil druhý a Fermin Aldeguer třetí. Alex Márquez, který dlouho jezdil na třetí pozici, v závěru dvakrát upadl a nakonec závod nedokončil. Francesco Bagnaia rozhodně nebyl po Le Mans spokojen, upadl totiž ve sprintu i v hlavním závodě. Hlavní závod sice i navzdory pádu dokončil, ale dojel až na šestnácté pozici, takže si z Francie nakonec neodvezl ani jeden bod.
Ve třídě Moto2 se na podium podívali Manuel Gonzalez, Barry Baltus a Aron Canet. Český jezdec Filip Salač, který startoval ze sedmé pozice, se sice v úvodu na chvíli posunul na čtvrté místo, ale nakonec dojel sedmý. V nejnižší kubatuře sice vedl téměř po celou dobu závodu Joel Kelso, nicméně v závěru na něj ostře zaútočil Muñoz, oba vyjeli mimo dráhu, takže pro výhru si nakonec dojel Rueda. Muñoz dorazil do cíle jako druhý a Kelso jako třetí. Muñoz ovšem za incident v závěru závodu dostal trest v podobě odsunu o jedno místo vzad, takže si s Kelsem pozice prohodili.
GP Velké Británie
I ve Velké Británii si v sobotním sprintu nejlépe vedli bratři Márquezovi. Tentokrát si ale pozice prohodili. Vyhrál Alex. Marc obsadil druhé místo. Na podium se s bratry Márquezovými podíval i Fabio di Giannantonio. Následovali Bezzecchi, Zarco a Bagnaia. Fabio Quartararo, který potřetí v řadě startoval do závodu z pole position, dokončil sprint na sedmé pozici.
Úvod nedělního závodu byl dramatický. Alex Márquez upadl prakticky hned po startu. Jeho bratr Marc skončil na zemi v druhém kole. Oba bratři Márquezovi ale nakonec měli velké štěstí, protože po kolizi mezi Morbidellim a Aleixem Espargarem došlo k úniku oleje na trať, takže závod musel být přerušen. Vzhledem k tomu, že nebyla odjeta alespoň tři kola, dostali všichni jezdci šanci zúčastnit se restartu a seřadit se na roštu dle pozic z kvalifikace.
Po restartu dlouho vedl Fabio Quartararo, ale toho nakonec zastavila porucha. Pro výhru si dojel Marco Bezzecchi. Pro Itala to byla jeho první výhra od přestupu k Aprilii. Druhé místo obsadil Johann Zarco. Na podium se podíval i Marc Márquez. První pětku zkompletovali Franco Morbidelli a Alex Márquez.
V prostřední kubatuře spolu Aron Canet a David Alonso v závěru bojovali o výhru tak vehementně, až nakonec vyhrál Senna Agius. Druhý skončil Diogo Moreira. David Alonso dorazil do cíle jako třetí. Aron Canet obsadil čtvrté místo. Filip Salač si připsal body za sedmé místo.
Ve třídě Moto3 musel José Antonio Rueda kvůli penalizaci startovat z konce pole, přesto se mu podařilo tento závod vyhrát. Maximo Quiles dorazil do cíle jako druhý a radoval se tak ze svého prvního pódia v MS silničních motocyklů. Třetí místo obsadil Luca Lunetta.
GP Aragonie
V první polovině června jezdci absolvovali Velkou cenu Aragonie. Marc Márquez nedal nikomu šanci, ovládl všechny tréninky, kvalifikaci, sprint, warm up a nakonec i hlavní závod. Velmi dobře si vedl i mladší z bratrů Márquezových. Alex si vyjel druhé místo na startovním roštu. Druhé místo pak obsadil i ve sprintu a v hlavním závodě. Pro třetí místo v sobotním sprintu si dojel nováček Fermin Aldeguer. Bagnaiovi sice sprint vůbec nevyšel, skončil v něm bez bodů, ale v nedělním závodě si vylepšil náladu třetím místem. Franco Morbidelli, který spolu s bratry Márquezovými startoval z první řady, se nakonec na podium nedostal. Ve sprintu skončil čtvrtý a v hlavním závodě uzavřel první pětku.
V nejslabší kubatuře si pro svou první výhru dojel David Muñoz. Na podium jej doprovodili nováčci Quiles a Carpe. V prostřední třídě kraloval Deniz Öncü, jemuž se o pouhé tři tisíciny podařilo porazit Moreiru. Jedná se o dosud nejtěsnější rozdíl mezi prvním a druhým v cíli závodu třídy Moto2. Spolu s tureckým a brazilským závodníkem se letos v Aragonii na podium podíval i Belgičan Barry Baltus. Český jezdec Filip Salač dorazil do cíle jako pátý.
Foto: Ducati, MotoGP, Marc VDS, Gresini Racing, Aprilia, Yamaha, LCR Honda