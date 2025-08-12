Ohlédnutí za dosavadním průběhem sezóny MotoGP – 3. část

Letní přestávka je dlouhá, zkraťme si tedy čekání vzpomínkami na dosavadní průběh sezóny MotoGP.
GP Itálie
Velká cena Itálie, která se konala v druhé polovině června, byla devátým podnikem letošního roku. V pátečním dopoledním tréninku si nejlépe vedli Bezzecchi a Acosta, kteří zajeli na tisícinu stejný čas. Dalším dvěma tréninkům pak kraloval Maverick Viñales. V kvalifikaci, sprintu a hlavním závodě už ale opět zajel nejlépe Marc Márquez a upevnil si tak vedení v šampionátu. V sobotu si starší z bratrů Márquezových zajistil svůj jubilejní 100. start z pole position a v neděli se jezdec číslo 93 dočkal své 93. výhry (napříč všemi kategoriemi). Alex Márquez sice tentokrát startoval až z třetí příčky, nicméně ve sprintu i v hlavním závodě nakonec dojel na druhém místě, na němž jej letos vídáme velmi často. Francesco Bagnaia, jenž v předchozích třech letech kraloval závodům v Mugellu, se tentokrát dostal na podium jen ve sprintu, kde skončil třetí. V hlavním závodě se Bagnaia na podium nepodíval. Dorazil do cíle jako čtvrtý. Třetí místo tentokrát obsadil Fabio di Giannantonio.
V prostřední kubatuře si pro výhru dojel Manuel Gonzalez. Na podium jej doprovodili Albert Arenas a Aron Canet. Gonzalez díky své výhře navýšil vedení v šampionátu. Filip Salač měl v sobotní kvalifikaci nepříjemný incident se soupeři. Český jezdec skončil po kolizi na zemi a hodně se na své soupeře zlobil. Z nehody si bohužel odnesl i pohmoždění krku, což jej limitovalo v nedělním závodě. V úvodu nedělního závodu se sice Salač po startu z šestnácté pozice relativně rychle dostal do bojů v první pětce, nicméně později začal kvůli potížím s krkem ztrácet. Nakonec si připsal body za dvanácté místo.
Ve třídě Moto3 si své první vítězství kariéry vyjel nováček Maximo Quiles. Druhé místo obsadil další z nováčků – Alvaro Carpe. Jako třetí do cíle dorazil zkušený Dennis Foggia, jenž se letos vrátil z Moto2. Pro Foggiu to bylo jeho první podium od návratu z prostřední třídy.
GP Nizozemska
Velká cena Nizozemska se jako tradičně konala o posledním červnovém víkendu. Pro Marca Márqueze tento závodní víkend nezačal zrovna ideálně. Vedoucí muž šampionátu totiž v pátek upadl v dopoledním i odpoledním tréninku a způsobil si i několik poranění, ale naštěstí se nejednalo o nic vážného. V sobotu už si starší z bratrů Márquezových dojel pro výhru ve sprintu a v neděli k tomu přidal i výhru v hlavním závodě. V sobotním sprintu se s Marcem Márquezem na podium podíval i jeho bratr Alex a pak také Marco Bezzecchi. V neděli Marca Márqueze na stupně vítězů doprovodili Marco Bezzecchi a Francesco Bagnaia. Alex Márquez upadl po kontaktu s Pedrem Acostou a zlomil si druhou záprstní kost v levé ruce. Fabio Quartararo sice vyrážel z pole position, ale ve sprintu ani nebodoval a v hlavním závodě si připsal šest bodů.
Závod nejslabší kubatury musel být předčasně ukončen kvůli nepříjemné nehodě Lunetty, Furusata a Fernandeze. Lunetta byl přejet soupeřem, ale naštěstí z tohoto děsivého karambolu vyvázl „jen“ se zlomenou nohou. Pro výhru si dojel José Antonio Rueda. Druhý skončil David Muñoz. Třetí místo obsadil Valentin Perrone. Pro posledně zmíněného to bylo jeho první podium kariéry.
Celý závodní víkend byl bohužel ve všech třídách poznamenán mnoha pády a kolizemi. Jedním z jezdců, kteří měli těžší pád, byl i Filip Salač. Český závodník v kvalifikaci třídy Moto2 kolidoval s Alonsem Lopezem a skončil na zemi. Při pádu si bolestivě pohmoždil rameno a nohu, navíc se i silně udeřil do hlavy. Lopez situaci ustál, ale od Salačova stroje dostal velkou ránu do ruky. Oba právě zmínění závodníci do nedělního závodu navzdory bolestem nastoupili. Lopez závod dokončil na osmé pozici. Salač nakonec musel po několika kolech odstoupit kvůli bolestem. Pro výhru si nakonec dojel Diogo Moreira, který se tak stal prvním brazilským vítězem v Moto2. Na stupně vítězů Moreiru doprovodili Aron Canet a Manuel Gonzalez.
GP Německa
Letošní Velká cena Německa byla speciální pro oba bratry Márquezovy. Marc startoval do své 200. Grand Prix v MotoGP a pro Alexe to byla jeho 100. Grand Prix v královské kubatuře. Okruh Sachsenring navíc patří k tratím, na nichž se vždy velmi dobře dařilo Marcu Márquezovi. V předchozích letech zde vyhrál tři závody v nižších třídách a osm závodů v královské kubatuře. Vzhledem k Márquezově aktuální formě není překvapením, že letos k tomu přidal další výhru. Alex Márquez přijel do Německa krátce po operaci ruky. Navzdory bolavé ruce si však dojel pro druhé místo v hlavním nedělním závodě. Třetí místo v neděli obsadil Francesco Bagnaia. Hodně jezdců bohužel ukončilo své snahy pádem. Do cíle dojelo pouze deset závodníků.
Závod prostřední kubatury, který musel být předčasně ukončen kvůli poškození nafukovací bariéry, vyhrál Deniz Öncü. Na podium jej doprovodili Barry Baltus a Jake Dixon. Filip Salač si připsal body za desáté místo. V nejslabší kubatuře se z výhry radoval Španěl David Muñoz. Na stupně vítězů s ním vystoupili jeho krajané Maximo Quiles a José Antonio Rueda.
GP České republiky
Velká cena České republiky byla posledním závodem před letní přestávkou. Historicky první brněnský sprint ovládl Marc Márquez. Chvíli mu sice hrozilo, že o výhru přijde kvůli nesprávnému tlaku v pneumatikách, ale nakonec se tak nestalo. Spolu s Marcem Márquezem se ve sprintu podívali na podium i Pedro Acosta a Enea Bastianini.
V hlavním nedělním závodě si pro výhru opět dojel Marc Márquez. Pro Španěla to byla jeho pátá výhra v řadě (v hlavním závodě). Stal se tak prvním jezdcem Ducati, jemuž se podařilo vyhrát pět závodů v řadě. Druhé místo v neděli obsadil Marco Bezzecchi. Třetí skončil Pedro Acosta. Alex Márquez neměl v Brně vůbec dobrý víkend. Nepodařilo se mu získat ani jeden bod. V sobotu dojel sedmnáctý a v neděli pak závod nedokončil kvůli kolizi s Joanem Mirem. Navzdory nepovedenému víkendu zůstává Alex na druhém místě v průběžném pořadí šampionátu, na svého bratra už ovšem ztrácí 120 bodů.
Závod prostřední kubatury ovládl Joe Roberts. Jako druhý do cíle dorazil Barry Baltus. Třetí místo obsadil Manuel Gonzalez. Filip Salač dokončil svůj domácí závod na osmé pozici. V závodě Moto3 nedal José Antonio Rueda nikomu šanci a dojel si pro výhru. Na podium jej doprovodili Maximo Quiles a David Muñoz.
