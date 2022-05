Okruh v Kataru čeká rozsáhlá rekonstrukce

Během právě skončeného závodního víkendu v Le Mans bylo oznámeno, že příští sezóna MotoGP nebude moci být zahájena na okruhu v Kataru, kde se první závod sezóny koná pravidelně už od roku 2007. Okruh totiž bude v nejbližší době procházet velkou rekonstrukcí. Bude se opravovat dráha i paddock a připravují se také nové tribuny pro diváky.

Navzdory opravám se v roce 2023 Velká cena Kataru konat bude, jen se zatím neví přesný termín. Pravděpodobně by se mělo jet někdy v závěru roku. Jisté zatím není ani to, kde bude příští sezóna začínat. Spekuluje se o tom, že by to měla být některá z asijských tratí, ale definitivně potvrzené to zatím není.

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr.