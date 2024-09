Oliveira pojede od příštího roku na Yamaze týmu Pramac Racing

Společnost Yamaha Motor Co. dnes vydala oficiální tiskové prohlášení, v němž potvrzuje, že Miguel Oliveira v příštích dvou letech pojede na stroji značky Yamaha u týmu Pramac Racing. Portugalec bude mít plnou tovární podporu Yamahy.

„Je pro mě velkým privilegiem reprezentovat tak ikonickou značku, jakou je Yamaha v našem sportu,“ prohlásil Oliveira. „V průběhu let mého rozvoje a pak i po mém příchodu do MotoGP jsem vždy hleděl na modré motorky s velkým nadšením. Nyní je to realita a já chci poděkovat společnosti Yamaha Motor Company za její závazek, který má vůči mně v tak důležité přechodné fázi projektu. Pan Lin Jarvis byl klíčovou postavou při zahájení diskusí a uskutečnění tohoto projektu. Věřím, že mohu být užitečný v tomto přechodném období, kdy se motocykl vrací na vrchol. Chci také poděkovat panu Campinotimu, Ginu Borsoiovi a celému personálu Pramacu za to, že se společně se mnou vydali na tuto cestu. Jsem velmi šťastný a nadšený z toho, že začíná tato nová kapitola,“ dodal Portugalec.

Lin Jarvis, výkonný ředitel společnosti Yamaha Motor Racing k podpisu smlouvy s Oliveirou řekl: „S potěšením oznamujeme, že profesionální a zkušený jezdec Miguel Oliveira se připojuje k sestavě Yamahy pro roky 2025 a 2026. Srdečně ho vítáme v projektu Yamaha MotoGP. Miguel je jezdec, který má technické know-how a zkušenosti, dále má i rychlost a přesnost potřebnou ke zlepšení výkonu Yamahy YZR-M1. Opravdu se těšíme na spolupráci s ním jakožto klíčovým členem projektu Yamaha MotoGP. Může počítat s naší plnou podporou.“

Zdroj a foto: Yamaha