Oliveiru ve Valencii nahradí Lecuona

Miguel Oliveira před pár dny absolvoval operaci zraněného ramene. Doba jeho rekonvalescence se odhaduje zhruba na tři měsíce, takže je jasné, že do posledního letošního závodu ve Valencii nenastoupí. Tým tedy za něj musel hledat náhradu.

Náhradníkem za Oliveiru bude Iker Lecuona. Tento zatím stále ještě devatenáctiletý Španěl má na příští rok smlouvu s týmem Red Bull KTM Tech 3 v MotoGP a bude týmovým kolegou Oliveiry.

Díky této příležitosti si bude Lecuona moci vyzkoušet motocykl MotoGP už během příštího víkendu, tedy o pár dní dříve než bylo původně plánováno. Původně měl nastoupit až do posezónního testu.

„Jsem velmi hrdý na to, že jsem dostal příležitost zrovna při své domácí Grand Prix,“ radoval se Lecuona. „Měli bychom si tuto krásnou zkušenost vychutnat, ale především se naučit co nejvíce věcí do budoucna. Nic z toho by nebylo možné bez pomoci a povzbuzení od Hervé Poncharala, Eitana Butbula a neuvěřitelného American Racing týmu, který mi pomohl růst po jezdecké i osobnostní stránce. Rád bych také Oliveirovi, který bude příští rok mým týmovým kolegou, popřál brzké uzdravení. A já jako vždy ve Valencii udělám maximum, “ dodal Lecuona.

Místo Lecuony u týmu American Racing v Moto2 pojede ve Valencii sedmnáctiletý americký závodník Sean Dylan Kelly.

Zdroj: motogp.com, foto: American Racing Team