Pedro Acosta – šampion Moto2 pro rok 2023

Pedro Acosta se narodil 25. května 2004 ve španělském městě Mazarrón (v provincii Murcia). V roce 2017 vyhrál španělský šampionát PreMoto3™. V následujícím roce postoupil do juniorského mistrovství světa Moto3. V roce 2019 bojoval nejen v juniorském mistrovství světa, ale i v Red Bull MotoGP Rookies Cupu, přičemž se mu velmi dobře dařilo v obou zmíněných soutěžích. V Rookies Cupu byl v roce 2019 vyhlášen vicemistrem a rok později tento šampionát vyhrál.

Od roku 2021 je Acosta stálým účastníkem MS silničních motocyklů. Jeho vstup do Moto3 byl hned od začátku velmi působivý. Svého prvního vítězství se dočkal už ve druhém podniku sezóny (GP Dauhá), přičemž do zmíněného závodu vyrážel z pitlane. Díky dalším výhrám a stupňům vítězů se nakonec z nováčka stal světový šampion. Acosta je druhým nejmladším šampionem v historii - jen těsně nedokázal překonat Lorise Capirossiho, který byl v době zisku svého titulu o jeden den mladší. Na konci sezóny 2021 Acosta přiznal, že měl možnost přejít rovnou do MotoGP, ale nakonec zvolil přestup do Moto2.

V prostřední třídě se Acosta opět zapsal do historie. Při závodě v Mugellu se stal historicky nejmladším vítězem Grand Prix prostřední třídy. Během dalšího průběhu roku přidal ještě dvě vítězství a další dvě umístění na stupních vítězů, díky čemuž se stal nejlepším nováčkem roku v Moto2™.

Letos zůstal Acosta v prostřední kubatuře. Vyhrál sedm závodů a v dalších sedmi skončil na podiu. Před letní přestávkou byl sice v čele šampionátu Arbolino, nicméně v druhé části šampionátu si lépe vedl Acosta. Mladý Španěl si nakonec zajistil titul už při závodě v Malajsii.

Na příští rok už má Acosta jisté místo v MotoGP.

Zdroj: motogp.com, foto: Ajo.fi, motogp.com