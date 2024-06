Pedro Acosta pojede v roce 2025 pro Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta teprve před týdnem oslavil dvacáté narozeniny, nicméně na svém kontě už má mnoho úspěchů. V roce 2021, tedy už ve svém prvním roce v MS silničních motocyklů, se stal šampionem ve třídě Moto3. O rok později se přesunul do prostřední kategorie, kde v celkovém pořadí šampionátu obsadil druhé místo. Loni už na něj v Moto2 nikdo nestačil – Acosta se stal mistrem světa. Během tří let se mu tedy podařilo vybojovat dva tituly šampiona a jeden titul vicemistra.

V letošním roce nastoupil do MotoGP s motocyklem GasGas týmu Tech 3 a už ve své druhé Velké ceně se dostal na podium. V dalším závodě přidal další podium. Na své první vítězství v královské kubatuře zatím čeká. Stále má ovšem ještě šanci na to, aby se stal historicky nejmladším vítězem závodu MotoGP.

Dnes bylo oficiálně potvrzeno, že příští rok bude Pedro Acosta závodit v oranžových barvách týmu Red Bull KTM Factory Racing.

Francesco Guidotti, manažer týmu Red Bull KTM Factory Racing, prostřednictvím tiskové zprávy sdělil: „Pedrův příběh je vzácný. Díky tomu, co zatím dokázal, ho můžeme nazvat téměř generačním talentem. Je jasné, že je nyní jedním z nejžhavějších jmen v MotoGP a v roce 2025 bude zajímavé ho vidět a pracovat s ním blíže. Standard je nyní v tomto sportu velmi vysoký, takže vyniknout tak rychle je něco neobvyklého.“

Pit Beirer, ředitel KTM Motorsports dodal: „Je nám velkým potěšením oznámit tuto zprávu. Jsme nadšení, když Pedro ukazuje svou rychlost a osobnost na trati. Vypadá to, že si tento chlapec získává spoustu nových fanoušků po celém světě. Od prvních dnů v Red Bull MotoGP Rookies Cupu jsme mohli vidět, že je to výjimečný jezdec – zkrátka někdo, kdo dělá věci jinak a je natolik duševně silný, aby se vydal svou vlastní cestou. Díky tomu je v tomto světě MotoGP jedinečný. Dává nám to spoustu energie a síly, abychom s ním podnikli tuto cestu skrze naše týmy a naše motocykly. Chci také vyzdvihnout naši KTM GP Academy a také to, jak s Pedrem pracoval Aki Ajo. Je super, že spolu budeme ještě pár let. V MotoGP má velkou budoucnost a my se opravdu těšíme na další kapitolu jeho kariéry s námi.“

Zdroj a foto: Press KTM