Pedrosa pojede GP Štýrska na divokou kartu

Pětatřicetiletý Španěl Dani Pedrosa se po delší době opět ukáže na startu závodu MotoGP. Pedrosa, který jezdil v kategorii MotoGP v letech 2006 až 2018 (po celou dobu pouze s Hondou), vystartuje do Velké ceny Štýrska na stroji KTM jako jezdec na divokou kartu. Španěl sice testuje pro KTM od začátku roku 2019, nicméně do závodu se strojem této značky vyrazí poprvé.

„Je opravdu nesmírně zajímavé být součástí projektu s KTM hned od začátku a moci s nimi sdílet své zkušenosti,“ sdělil Pedrosa. „Postupně jsme dělali to nejlepší, co jsme mohli, a je zajímavé vrátit se do závodu, protože to nabízí jinou perspektivu ve srovnání s běžným testem. Od mého posledního závodu uběhla dlouhá doba a mentalita závodu se samozřejmě velmi liší od testu,“ pokračoval Španěl.

„Mým cílem je pokusit se otestovat některé věci v závodním režimu. Chci pochopit požadavky, které mohou mít jezdci na různé technické záležitosti. Když to sleduji z domova, mohu vnímat zlepšení motocyklů. Abychom však vše lépe pochopili, rozhodli jsme se učinit tento krok. Je těžké mluvit o mých očekáváních poté, co jsem byl tak dlouho mimo závodění. Možná všechno klapne, možná ne, ale každopádně se budeme snažit užít si víkend, jak to půjde,“ dodal jezdec.

Zdroj: motogp.com, foto: Lukasz Swiderek, Václav Duška Jr.