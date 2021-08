Petronas a Sepang Racing Team neprodlouží vzájemnou spolupráci

Petronas je hlavním sponzorem týmu Sepang Racing od roku 2018, kdy Sepang Racing Team závodil jen ve třídách Moto2 a Moto3. O rok později pak Sepang Racing Team spolu s Petronasem vstoupili do MotoGP. Od příštího roku ovšem jejich vzájemná spolupráce končí. Přesné důvody ukončení spolupráce (zatím) nebyly uvedeny.

Očekává se, že tým by měl přesnější prohlášení ohledně svého dalšího fungování ohlásit za dva týdny při GP Velké Británie. Předpokládá se, že tým MotoGP oznámí pokračování s novým nezávislým subjektem a v případě slabších kubatur se jeví jako nejpravděpodobnější možnost, že tam už Sepang Racing Team v příštím roce své zastoupení mít nebude. Zda to ale tak skutečně bude, tak na to si budeme muset zhruba dva týdny počkat.

Zdroj: crash.net, foto: Václav Duška Jr.