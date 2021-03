Petronas má za sebou týmovou prezantaci

Petronas Yamaha Sepang Racing Team má před sebou třetí rok v královské kubatuře. V prvních dvou letech pro tým jezdili Franco Morbidelli a Fabio Quartararo. Druhý jmenovaný se z Petronasu přesunul do tovární Yamahy a prohodil si tak místo s Valentinem Rossim, který jezdil u tovární Yamahy do konce loňského roku a letos pojede právě s Petronasem. Franco Morbidelli, loňský vicemistr světa v kategorii MotoGP, zůstává u Petronasu i letos.

V nižších třídách letos v barvách Petronasu pojedou Xavi Vierge a Jake Dixon, John McPhee a Darryn Binder, přičemž Vierge a Dixon se účastní ve třídě Moto2 a McPhee s Binderem v Moto3.

„Jsem velmi hrdý na to, že mohu být součástí týmu PETRONAS Yamaha Sepang Racing Team," sdělil Valentino Rossi. „Je to pro mě nová výzva. Jedná se o velmi mladý tým, ale v posledních dvou letech už byl opravdu konkurenceschopný. Jsem rád, že vidím svou novou motorku pro tento rok a opravdu se mi líbí barvy. Vypadá úžasně. Mým cílem pro rok 2021 je být konkurenceschopný, bojovat o vítězství v závodech, bojovat o pódium a také bojovat o dobrou pozici v pořadí mistrovství světa na konci sezóny. Všichni se velmi soustředíme na naše cíle, abychom byli co nejlepší. Myslím, že s Francem jsme velmi zajímavá dvojice jezdců, protože se opravdu dobře známe. Celý tým je velmi motivovaný a já udělám maximum pro to, abychom společně dosáhli nejlepšího možného výsledku," dodal zkušený Ital.

„Bude to můj třetí rok s týmem a u PETRONAS Yamaha SRT se mi líbí mnoho věcí," prozradil Morbidelli. „Stroj 2021 YZR-M1 je podobný tomu z předchozích dvou letech, ale nějaká změna tam je, takže je to stejné, ale přesto trochu jiné, takže se mi to líbí. Co se liší od posledních let, je můj týmový kolega. Očekávám a doufám, že to bude pro Valeho [Valentino Rossi] i pro mě skvělá sezóna. Známe se mnoho let a je mezi námi pevná vazba. Navzájem se toho hodně naučíme. Mým osobním cílem pro rok 2021 je zlepšit se; zlepšovat se jako člověk, jezdec a sportovec. Vím, že je to těžké, protože v loňském roce jsme byli docela rychlí a měli jsme skvělé závody a dosáhli skvělých výsledků. Budeme se však muset ve srovnání s rokem 2020 pokusit zlepšit, takže je mým cílem, snažit se být rok co rok lepší," uzavřel Morbidelli.

