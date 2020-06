Petrucci přestoupí k Tech 3 a Oliveira k tovární KTM

KTM ve čtvrtek odpoledne oficiálně oznámila jezdecké složení pro rok 2021. U týmu Tech 3 budou jezdit Iker Lecuona a nově také Danilo Petrucci, který tedy opouští Ducati.

Do továrního týmu KTM se příští rok přesune Miguel Oliveira a stane se tak týmovým kolegou Brada Bindera, který tedy u továrního týmu zůstává i v další sezóně.

Z výše uvedeného vyplývá, že od KTM na konci letošního roku opravdu odejde Pol Espargaro, o němž se už několik týdnů spekuluje, že by mohl zamířit k Hondě a stát se týmovým kolegou Marca Márqueze. Honda to sice stále ještě oficiálně nepotvrdila, nicméně mnohé servery už to delší dobu považují za téměř hotovou věc.

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr.