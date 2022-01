Petrucci se s motocyklem KTM účastní Rallye Dakar

Ještě loni jezdil Danilo Petrucci v MotoGP na stroji KTM. Letos přesedlal na jiný stroj téže značky a účastní se Rallye Dakar.

Italův začátek na Dakaru byl dost komplikovaný. Během příprav si zranil kotník. Těsně před startem měl pozitivní test na Covid-19, ale navzdory tomu všemu nakonec do závodu mohl nastoupit. Ovšem hned ve druhé etapě měla jezdcova KTM technický problém. Petrucci tedy zůstal stát uprostřed pouště a jeho stroj nakonec musel být odstraněn pomocí vrtulníku. A aby toho nebylo málo, jezdec ještě v poušti ztratil peněženku a další cennosti.

Dle původních zpráv to vypadalo, že po druhé etapě Petrucciho účast na Dakaru končí. Nakonec ovšem dostal možnost pokračovat v závodě (nicméně už mimo celkovou klasifikaci). Ve třetí etapě zajel 22. čas. Dnes byl dokonce třetím nejrychlejším, nicméně ze třetího místa se nakonec moc dlouho neradoval, protože byl penalizován.

„Jsem opravdu šťastný, že po včerejším problému, který jsem měl, mohu dnes pokračovat v jízdě,“ sdělil včera Petrucci. „Ano, ztratil jsem jednu etapu, ale mám dobrý pocit z toho, že můžu znovu závodit. Dnešní etapu jsem si opravdu užil, cílem bylo dojet do cíle, ale byla to také velmi rychlá a opravdu dobrá zábava. V písku bylo hodně rýh, přesto jsem se snažil číst itinerář a učit se více o způsobu navigace. Udělal jsem pár malých chyb, ale je to skvělý pocit být zpátky na motorce. Mám před sebou dalších devět etap, na kterých můžu pokračovat v učení. Těším se na to,“ dodal včera Petrucci.

