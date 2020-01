Phillip Island by mohl vypadnout z kalendáře MotoGP

Phillip Island patří mezi oblíbené okruhy mnoha jezdců a navíc má s Dornou smlouvu do roku 2026, přesto však hrozí, že by se na tomto okruhu mohlo přestat jezdit MotoGP.

V loňském roce musela být část programu přesunuta ze soboty na neděli kvůli silnému větru, který tehdy mimo jiné způsobil těžkou nehodu Miguela Oliveiry. A rozhodně to nebylo poprvé, kdy počasí na Phillip Islandu působilo potíže. Dalším problémem je také špatný stav dráhy.

Dorna nyní zvažuje dva možné plány. Jednou z možností je, že by se závod MotoGP jel dříve, už začátkem sezóny. V té době se ovšem v Austrálii jezdí závody F1 a WSBK, což se pořadatelům australské Grand Prix moc nelíbí. Druhou možností je, že by se závod MotoGP z Phillip Islandu přesunul na jinou trať. Konkrétně by se mohlo jednat o The Bend Motorsport Park.

