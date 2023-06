Pirelli bude od roku 2024 oficiálním dodavatelem pro třídy Moto3 a Moto2

Dorna (promotér MS silničních motocyklů) tento týden oznámila, že se právě dokončuje nová smlouva mezi Dornou a Pirelli, dle které bude Pirelli v letech 2024 až 2026 včetně oficiálním dodavatelem pneumatik pro nižší kubatury a nahradí tak dosavadního dodavatele, kterým byla společnost Dunlop. Kromě tříd Moto2 a Moto3 bude Pirelli dodávat pneumatiky i pro juniorské šampionáty Finetwork FIM JuniorGP™, Idemitsu Asia Talent Cup, Northern Talent Cup a Red Bull MotoGP Rookies Cup.

Aldo Nicotera ze společnosti Pirelli k uzavření nové smlouvy uvedl: „Jsme hrdí na to, že si nás Dorna vybrala, abychom se stali novým dodavatelem pneumatik pro Moto2 a Moto3 na příští tři sezóny. Je to další uznání naší autority v motoristickém sportu a také jasné uznání za práci, kterou odvádíme v mistrovství světa superbiků již dvacet let. S touto novou smlouvou o dodávkách budeme doprovázet mladé nadšence motocyklového sportu do nejvyšších soutěží WorldSBK a MotoGP. A věrni naší letité filozofii budeme tak činit tím, že budeme i nadále používat standardní produkty dostupné na trhu, které si mohou koupit všichni motocyklisté.“

Carlos Ezpeleta z Dorny dodal: „Jsme velmi rádi, že můžeme přivítat Pirelli v paddocku jako jediného dodavatele pneumatik pro Moto2 a Moto3. Tyto šampionáty jsou nejlepším příkladem důležitých tříd v motoristickém sportu, které jsou samostatnými soutěžemi na vysoké úrovni, a to jak pro jejich sportovní, tak i komerční hodnotu. Jsme proto velmi rádi, že jsme zaznamenali tak vysoký zájem ze strany Pirelli a že jsme dosáhli této dohody. Vítání nového partnera také podtrhuje silné vazby našeho sportu na průmysl. Velmi se těšíme na spolupráci s Pirelli v řadě oblastí, včetně výkonu a samozřejmě udržitelnosti.“

Zdroj a foto: motogp.com