Počasí může zkomplikovat přesun posledního závodu roku do Barcelony

Minulý týden zasáhla Valencii a okolí silná povodeň, takže závod, který se zde měl jet v termínu od 15. do 17. listopadu 2024, musel být zrušen. Samotný okruh sice nebyl poškozen, ale vzhledem k okolnostem by nebylo etické pořádat závod na tomto místě.

Po zrušení závodu ve Valencii se zvažovaly různé možnosti, kde by se závod mohl jet. O právě uplynulém víkendu nakonec promotér MotoGP oznámil, že by se závod mohl přesunout do Barcelony. Otázkou ovšem je, zda to nakonec počasí umožní. Španělští meteorologové totiž pro Barcelonu vydali nejvyšší varování před vydatným deštěm. V některých místech Katalánska může napršet i více než 180 l/m² během 24 hodin. Aktuálně už v Barceloně a okolí prší. Několik silnic v Katalánsku je již pod vodou, problémy hlásí i letiště v Barceloně. Situace tedy ani tam nevypadá příznivě pro pořádání závodu MotoGP.

Zdroj: Crash.net, foto: Ducati