Pokud Rossi tento týden ve Valencii nenastoupí, nahradí jej Američan Gerloff

Valentino Rossi se před prvním závodem v Aragonii nakazil koronavirem. Následně musel vynechat GP Aragonie i GP Teruelu a navíc to teď vypadá, že nemusí stihnout ani první závod ve Valencii.

Jezdec Yamahy už se sice cítí dobře, ale i jeho včerejší test na koronavirus byl pozitivní. Aby mohl Rossi nastoupit do závodu, musí absolvovat dva testy s negativním výsledkem. Zatím tedy ještě je možnost, že to Rossi stihne a na dráze by se objevil třeba až v sobotu. Pokud budou i další Rossiho testy pozitivní, nahradí jej Američan Garrett Gerloff, jezdec týmu GRT Yamaha WorldSBK.

Před závody v Aragonii se sice spekulovalo o tom, že by Rossiho mohl nahradit Jorge Lorenzo, ale nakonec jel v Aragonii jenom sám Maverick Viňales a Rossiho místo zůstalo prázdné. A ani nyní nakonec nebyl povolán Lorenzo, ale právě výše zmíněný Gerloff.

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr.