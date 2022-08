Pol Espargaro se zapojí do nového projektu GASGAS MotoGP

Od roku 2023 bude v královské kubatuře působit nový tým s názvem GASGAS Factory Racing Team, který vznikne spojením Tech3 a GASGAS. Aktuálně už španělská značka GASGAS působí ve třídách Moto3 a Moto2. Příští rok se posune do kategorie nejvyšší, kde se po odchodu Suzuki stane šestou značkou v MotoGP.

Aktuálně už je potvrzen i první jezdec nového týmu. Bude jím Pol Espargaro, který aktuálně jezdí u týmu Repsol Honda. Jméno druhého jezdce bude oznámeno později.

„GASGAS je vítězná značka,“ uvedl Pit Beirer, ředitel GASGAS Motorsport. „Okamžitě dosáhla neuvěřitelné úrovně výkonnosti v disciplínách jako MXGP, Supercross, Enduro a Rallye, kde jsme vyhráli Grand Prix, velké akce, světové tituly a další trofeje,“ pokračoval Beirer. „Doufáme, že se fanouškům tento příběh bude líbit. Díky našemu silnému partnerovi, týmu Aspar, už můžeme vidět motocykly GASGAS v Moto3 a Moto2 přímo na vrcholu těchto kategorií. Bylo by skvělé vidět to samé konečně i v královské kubatuře. Chci poděkovat Hervému (Poncharalovi) a týmu Tech3 Factory Racing Team za to, že si zachovali otevřenou mysl a skutečně podpořili tuto změnu, aby se stali týmem GASGAS Factory Racing Team,“ dodal Beirer.

Zdroj a foto: motogp.com