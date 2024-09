Portugalsko zůstane v kalendáři i v příštích dvou letech, Indie se odkládá na rok 2026

Ve středu 25. 9. 2024 bylo oficiálně potvrzeno, že Velká cena Portugalska zůstává v kalendáři MotoGP. Místem konání GP Portugalska bude opět okruh v Algarve. Smlouva byla podepsána na roky 2025 a 2026.

„S velkou radostí oznamujeme, že budeme v Portugalsku závodit ještě minimálně dva roky,“ sdělil prostřednictvím tiskové zprávy Carmelo Ezpeleta (generální ředitel společnosti Dorna Sport). „Od té doby, co jsme poprvé jeli na okruhu Autódromo Internacional do Algarve, se toto místo stalo oblíbeným u mnoha fanoušků a jezdců,“ pokračoval Ezpeleta. „Je to krásné místo pro závodění a navíc se tento podnik každým rokem zlepšuje. Jsme velmi hrdí, že můžeme mít tak pozitivní ekonomický, sportovní a společenský dopad na tuto oblast. Těšíme se tedy na to, že i v letech 2025 a 2026 opět uvidíme naše portugalské fanoušky,“ dodal Ezpeleta.

Kromě oficiálního potvrzení portugalské Grand Prix dnes společnosti FIM, IRTA a Dorna Sports také oficiálně oznámily další odklad Velké ceny Indie. Závod na okruhu Buddh International Circuit bude zahrnut do kalendáře MotoGP™ až v roce 2026. Příští rok zůstane Indie pouze v roli rezervního okruhu.

Zdroj: motogp.com, foto: Ducati