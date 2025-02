Poslednímu dni testů v Sepangu kraloval Alex Márquez

Pátek 7. února byl třetím a zároveň posledním dnem testovacího programu třídy MotoGP na okruhu v Sepangu. Stejně jako v předchozích dvou dnech se testovalo od 10.00 do 18.00 místního času. Hned v úvodní hodině se některým jezdcům podařilo prolomit hranici 1:57 na kolo. Jako první to dokázal Franco Morbidelli, který zajel čas 1’56,948 sekundy. Následně jej překonal Francesco Bagnaia s časem 1’56,500 sekundy. Nejrychlejším mužem dnešního dne se ale nakonec stal Alex Márquez, jehož nejlepší kolo mělo hodnotu 1’56,493 sekundy. Mladší z bratrů Márquezových ve svém dnešním nejlepším kole zůstal jen něco přes desetinu za Bagnaiovým kvalifikačním rekordem 1’56,337 sekundy z roku 2024.

V pozdějších hodinách testu sice přibývalo odjetých kol, ale časy na kolo se nezlepšovaly. Francesco Bagnaia díky svému času z první hodiny testu zůstal druhý za Alexem Márquezem až do konce dne. Třetí místo dnes obsadil Fabio Quartararo, jemuž se velmi dobře dařilo i v předchozích dvou dnech (pokaždé se umístil v první trojce). Čtvrtým nejrychlejším jezdcem dnešního dne byl Franco Morbidelli. Za ním následovali Marc Márquez, Pedro Acosta a Johann Zarco. Špatně si v testu nevedl ani Joan Mir s Hondou, jemuž se ve všech třech dnech podařilo dostat se do první desítky. Dnes byl Mir osmý, včera a předevčírem skončil šestý. Co se týče nováčků, nejlepším z nich byl ve všech třech dnech Fermin Aldeguer. Ve středu a ve čtvrtek byl Aldeguer čtvrtý, dnes obsadil jedenácté místo.

Během páteční obědové přestávky začalo v Sepangu pršet. Kvůli počasí se pak zhruba hodinu na trati nic nedělo, následně se ale jezdci vrátili na dráhu a někteří z nich si vyzkoušeli simulaci sprintového závodu. Například Marc Márquez dnes zvládl simulaci sprintu (10 kol) za 17 minut a 41,024 sekundy. Pro porovnání: Fabio Di Giannantonio loni při podobné simulaci stejnou délku objel za 17 minut a 43,857 sekundy.

Raul Fernandez, který se zranil první den testů, prostřednictvím sociálních sítí oznámil, že už má za sebou operaci zlomené ruky a že by se chtěl zúčastnit testu v Thajsku, jenž je na programu už 12. a 13. února.

MotoGP - Sepang, test - 7. 2. 2025

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Alex Marquez Ducati 1'56,493 2 Francesco Bagnaia Ducati 1'56,500 0,007 3 Fabio Quartararo Yamaha 1'56,724 0,231 4 Franco Morbidelli Ducati 1'56,948 0,455 5 Marc Marquez Ducati 1'57,042 0,549 6 Pedro Acosta KTM 1'57,175 0,682 7 Johann Zarco Honda 1'57,204 0,711 8 Joan Mir Honda 1'57,279 0,786 9 Marco Bezzecchi Aprilia 1'57,328 0,835 10 Alex Rins Yamaha 1'57,351 0,858 11 Fermin Aldeguer Ducati 1'57,401 0,908 12 Jack Miller Yamaha 1'57,452 0,959 13 Brad Binder KTM 1'57,614 1,121 14 Ai Ogura Aprilia 1'57,754 1,261 15 Luca Marini Honda 1'57,789 1,296 16 Maverick Viñales KTM 1'57,865 1,372 17 Miguel Oliveira Yamaha 1'57,960 1,467 18 Enea Bastianini KTM 1'58,011 1,518 19 Somkiat Chantra Honda 1'58,129 1,636 20 Michele Pirro Ducati 1'59,121 2,628 21 Lorenzo Savadori Aprilia 1'59,169 2,676 22 Andrea Dovizioso Yamaha 1'59,929 3,436

Zdroj: motogp.com, foto: Gresini Racing