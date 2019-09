MotoGP: Márquez dnes v Aragonii nedal nikomu šanci a dominantním způsobem vítězí

Ráno sice v Aragonii pršelo a warm upy se jely na mokrém povrchu, ale dle předpovědi se očekávalo, že závod se pojede na suchém povrchu, nicméně před závodem MotoGP se nad okruhem objevilo několik tmavých mraků.

Jako první se do závodu vydával Marc Márquez. Pol Espargaro do závodu nenastoupil kvůli zlomenině ruky, kterou si způsobil včera ve čtvrtém tréninku. Na startu chyběl i Johann Zarco, kterého se KTM rozhodla nahradit Mikou Kalliem.

Po startu závodu, který byl vypsán na třiadvacet kol, se vedení ujal Marc Márquez. Quartararo zůstal druhý, na třetí místo se posunul Miller.

Nebylo nijak velkým překvapením, že si Márquez už během prvního kola vybudoval náskok. Daleko nedojel Morbidelli, který upadl po kontaktu s Rinsem už v prvním kole. Jezdec je naštěstí v pořádku. Rins neupadl, ale přišel o několik pozic. Incident je vyšetřován.

Márquez pokračoval v navyšování náskoku, Miller se dostal před Quartarara na druhé místo a navíc brzy na Quartarara začal útočit i Viňales.

Miller, Quartararo a Viňales se drželi blízko sebe i nadále. Pátý v pořadí – Aleix Espargaro – nebyl v nejtěsnějším kontaktu. Za Espargarem byli v těsném sledu Rossi, Dovi a Crutchlow.

Devatenáct kol před koncem se před Rossiho na šesté místo dostal Dovi. Aleix Espargaro s Aprilií stále držel páté místo. Viňales zůstával čtvrtý těsně za Quartararem a (zatím) nenacházel recept na mladého Francouze. Miller měl před dvojicí Yamah menší náskok, ale nic výrazného.

Márquez pokračoval ve vedení. Miller zůstával druhý, ale Viňales už se dokázal dostat před Quartarara na třetí místo. Jakmile se Viňales dostal před Quartarara, hned dokázal dohnat Millera a netrvalo dlouho, a Viňales se už snažil útočit na Millera. Dovi se dostal do první pětky.

Alex Rins obdržel penalizaci „long lap“ za incident s Morbidellim v úvodu závodu. Pro Suzuki se tedy závod nevyvíjel dobře. Rins penalizací přišel o pozice a jeho kolega Mir byl v době, kdy do cíle zbývalo sedmnáct kol až na chvostu.

Márquez sice na první pozici pokračoval v rychlém tempu a navyšoval náskok, ale na dalších pozicích se bojovalo. Viňales se dostal před Millera. Dovi o něco později předjel Quartarara a dostal se tak na čtvrté místo.

V době, kdy zbývalo odjet ještě dvanáct kol, se sice neměnilo pořadí na prvních třech místech, ale na dalších místech se bojovalo o pozice. Velký boj se odehrával například mezi Rinsem a Petruccim o deváté místo a těsně za touto dvojicí bojovali Iannone a Oliveira o jedenácté místo.

Deset kol před koncem se Dovi hodně přiblížil třetímu Millerovi a začal projevovat snahy dostat se před něj na provizorní podium. V dalším kole se pak Dovi před Millera dostal. Viňales zůstával druhý, ale Dovi s Millerem na něj neměli nijak výraznou ztrátu (zhruba vteřinu).

V dalším průběhu se do rychlého tempa dostal Crutchlow, který začal útočit na šestého Espargara. O něco později se Crutchlow před Espargara dostal.

Sedm kol před šachovnicí pokračoval ve vedení Márquez. Viňales držel druhé místo. Nedaleko za ním jezdil Dovi a také Miller, který se stále držel v těsném závěsu za Dovim. Quartararo zůstával pátý se ztrátou kolem dvou vteřin na Millera.

Na provizorním podiu se nic neměnilo ani v době, kdy do konce zbývala čtyři kola, dokonce ani rozestupy mezi druhým Viňalesem, třetím Dovim a čtvrtým Millerem se nijak výrazně neměnily. O kolo později se ovšem Dovi dokázal více přiblížit Viňalesovi. Viňales se hodně snažil, ale nakonec Doviho za sebou neudržel. Dovi se posunul na druhé místo.

Do posledního kola najel jako první Márquez s komfortním náskokem. Dovi byl druhý a před Viňalese se v nájezdu do posledního kola dostal i Miller. Viňales tedy vypadl z provizorního podia. Vypadal ovšem, že se s tím nechtěl smířit a maximálně se snažil dostat zpět před Millera, ale v závěrečném sektoru Yamaha dost nestíhá, takže tam už to měl Viňales skoro nemožné se před Ducati dostat.

Pro výhru si dominantním způsobem dojel Márquez. Dovi dorazil do cíle jako druhý, takže Márquez opět navýšil svůj náskok ve vedení šampionátu. Nyní už je titulu opravdu velmi blízko. Na podium se kromě Márqueze a Doviho dostal i Miller. Viňales se musel smířit s nepopulární bramborovou medailí. Quartararo dorazil do cíle jako pátý.

Crutchlow obsadil šesté místo. Jako sedmý skončil Aleix Espargaro. Dále se umístili Rossi a Rins. Desítku uzavřel Nakagami.

GP Aragonie - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Marc MARQUEZ Honda 166,9 41'57,221 2 Andrea DOVIZIOSO Ducati 166,6 4,836 3 Jack MILLER Ducati 166,6 5,43 4 Maverick VINALES Yamaha 166,6 5,811 5 Fabio QUARTARARO Yamaha 166,4 8,924 6 Cal CRUTCHLOW Honda 166,3 10,39 7 Aleix ESPARGARO Aprilia 166,3 10,441 8 Valentino ROSSI Yamaha 165,4 23,623 9 Alex RINS Suzuki 165,1 27,998 10 Takaaki NAKAGAMI Honda 164,9 31,242 11 Andrea IANNONE Aprilia 164,8 32,624 12 Danilo PETRUCCI Ducati 164,8 33,043 13 Miguel OLIVEIRA KTM 164,8 33,063 14 Joan MIR Suzuki 164,8 33,363 15 Tito RABAT Ducati 164,6 36,358 16 Francesco BAGNAIA Ducati 164,3 41,295 17 Mika KALLIO KTM 164,1 42,983 18 Karel ABRAHAM Ducati 164,1 43,88 19 Bradley SMITH Aprilia 164,1 44,279 20 Jorge LORENZO Honda 163,9 46,087 21 Hafizh SYAHRIN KTM 163,9 47,308 Nedokončil 1. kolo Franco MORBIDELLI Yamaha 0 kol

Foto: Box Repsol