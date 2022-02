Pramac Racing představil svůj letošní stroj

Datum 2. 2. 2022 si pro svou oficiální týmovou prezentaci vybral tým Pramac Racing. Oproti loňskému roku nedošlo ke změnám jezdecké sestavy - u týmu zůstávají Johann Zarco i Jorge Martin. Změna ovšem nastala na pozici týmového manažera - této role se nově zhostil Claudio Calabresi.

„Jsem opravdu šťastný, že budu další sezónu závodit s týmem Pramac Racing,“ sdělil Johann Zarco při týmové prezentaci. „Kontinuita je velmi důležitá k tomu, abychom se mohli zlepšovat a realizovat ambiciózní projekty. S týmem jsme si vybudovali vynikající vztah a jsem velmi spokojený s tím, co jsme v minulé sezóně předvedli. Nemůžu se dočkat, až začnou testy a znovu sednu na motorku. Bude to skvělá sezóna,“ dodal Francouz, který by se letos už jistě rád dočkal svého prvního vítězství v kategorii MotoGP.

„Minulá sezóna byla nejintenzivnější v mém životě,“ přiznal Jorge Martin, který dokázal svou první výhru vybojovat loni - tedy už ve své první sezóně v královské kubatuře. „Zažil jsem řadu velmi silných emocí, okamžiků velkých obtíží, ale také extrémního štěstí. Společně s Pramac Racing jsme začali budovat něco speciálního. Loni jsme položili základy, letos jsme připraveni na velké věci,“ řekl odhodlaný Španěl.

Zdroj, foto a video: Pramac Racing