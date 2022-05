Před pěti lety zemřel Nicky Hayden

Bývalý jezdec MotoGP Nicky Hayden měl 17. 5. 2017 těžkou nehodu. Během jízdy na kole se srazil s automobilem. Jezdec byl následně přepraven do nemocnice, kde o několik dní později svým zraněním podlehl. Hayden zemřel 22. 5. 2017 ve věku nedožitých 36 let. Dnes je to tedy přesně pět let od jeho smrti.

Nicholas „Nicky“ Patrick Hayden (přezdívaný Kentucky Kid) se narodil 30. července 1981 v Owensboro (Kentucky). Do světového šampionátu silničních motocyklů se dostal v roce 2003. Tehdy jezdil v týmu s Valentinem Rossim. Během svého prvního roku v MotoGP se dvakrát dostal na stupně vítězů. V následujícím roce přidal další dvě umístění na stupních vítězů.

První pole position v MotoGP se Hayden dočkal v roce 2005 na okruhu Laguna Seca, kde následně vybojoval i své první vítězství v královské kubatuře.

Haydenovým nejúspěšnějším rokem v MotoGP byl rok 2006, kdy se celkem desetkrát dostal na stupně vítězů, z čehož dvakrát na stupínek nejvyšší. Na konci roku ve Valencii byl korunován světovým šampionem pro rok 2006. Od tohoto roku již Hayden nezvítězil v žádném závodě. Jeho posledním vítězstvím je Laguna Seca 2006.

Na stupně vítězů se Hayden dostal i v letech 2007 až 2011 (v každém roce tohoto období vždy alespoň jednou). Jeho posledním podiem je třetí místo z GP Španělska roku 2011.

Za svou kariéru v MotoGP nasbíral Hayden celkem 28 umístění na stupních vítězů, z toho tři výhry, jeden mistrovský titul a pětkrát startoval z pole position.

Na konci roku 2015 přestoupil Hayden do šampionátu Superbiků. V roce 2016 se však ještě dvakrát vrátil do MotoGP, kde jel v Aragonii jako náhradník za zraněného Millera a v Austrálii nahradil zraněného Pedrosu. Poslední bod své kariéry v královské kubatuře vybojoval v Aragonii roku 2016.

Poslední závod superbiků odjel Američan 14. května 2017 v Imole.

Při GP Amerik roku 2019 bylo na jezdcovu počest z MotoGP vyřazeno číslo 69, s nímž Hayden startoval.

