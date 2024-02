Prezentace týmu Red Bull KTM Factory Racing - fotografie

Dalším týmem, který má za sebou letošní oficiální týmovou prezentaci, je Red Bull KTM Factory Racing. Jezdecké složení zůstává stejné jako v loňském roce. Stroje rakouské značky budou opět sedlat Jihoafričan Brad Binder a Australan Jack Miller.

„Máme vzestupnou tendenci, byli jsme jedenáctí, pak šestí, znovu šestí a teď čtvrtí, takže nepochybuji o tom, že se nám letos povede lepší než čtvrté místo,“ věří si před startem nové sezóny Binder. „Minulá sezóna byla chvílemi skvělá a jindy zase těžká. Měl jsem pocit, že máme na víc. Každý víkend jsme byli mnohem konkurenceschopnější a vždy jsme byli blízko boje o stupně vítězů,“ pokračoval Jihoafričan. „Letošní rok bude mou desátou sezónou (včetně nižších kubatur) závodění za Red Bull KTM Factory Racing. Máme za sebou úžasnou cestu. Vždy jsme drželi spolu a vždy jsme měli stejný cíl. Myslím, že jsme se k sobě vždy velmi dobře hodili a jsem opravdu šťastný tam, kde jsem. Jediné, co zbývá, je pokusit se dokončit práci v MotoGP,“ uzavřel Binder.

„Rok 2023 byl pro mě jako člověka i jezdce rokem učení a růstu,“ přiznal Miller. „Ke konci sezóny jsme se s motorkou sžili a byli jsme schopni začít bojovat o pozice, na nichž jsme chtěli být. U KTM, když najdou cestu s novými nápady a lepší strategií, tak do toho jdou naplno, aby to všechno měli na trati co nejdříve. Mít takovou sílu, motivaci a podporu od společnosti je pro jezdce úžasné. V roce 2023 se mi nepodařilo splnit všechna přání, která jsem měl. Pro rok 2024 už mám ale úplně nový seznam přání,“ řekl dále Australan.

Zdroj a foto: PRESS KTM