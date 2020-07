Při dnešním testu v Jerezu zajeli nejlepší časy Viňales, Martin a McPhee

Po dlouhé pauze, kterou způsobila pandemie koronaviru, jsou nyní jezdci všech tříd zpátky na dráze. Dnes se testovalo v Jerezu a už o tomto víkendu se pojedou závody.

V průběhu dnešního dne se na dráze v Jerezu vystřídali jezdci tříd Moto2, Moto3, MotoGP a MotoE. Z českých jezdců dnes testovali Filip Salač v Moto3 a také Jakub Kornfeil, který nyní přestoupil do MotoE.

Ve třídě Moto3 dnes zajel nejlepší čas John McPhee. Druhé místo obsadil Raul Fernandez a první trojici zkompletoval Jaume Masiá. Na čtvrtou příčku se dostal Tatsuki Suzuki. První pětku uzavírá český jezdec Filip Salač, který tento týden oznámil, že zůstane u týmu Snipers i v příštím roce.

V prostřední třídě byl nejrychlejší Jorge Martin. Druhé místo obsadil Thomas Lüthi. První trojici doplnil Marco Bezzecchi.

Test královské kubatury musel být na několik minut přerušen, protože z motocyklu Aleixe Espargara unikl olej, na němž pak upadli Danilo Petrucci a Alex Márquez. Márquez se po nehodě v pořádku vrátil do boxů. Petrucci musel navštívit zdravotní středisko. Ital ve stoprocentní formě není, na dráhu už se dnes nevrátil, ale do pátku by měl být v pořádku.

Petrucciho týmový kolega Dovizioso je relativně krátce po operaci zlomené klíční kosti, ale od lékařů dostal svolení k účasti v GP Španělska, která se pojede už tento týden. Do dnešního testu také nastoupil, ale do první desítky se nevešel.

Dnes se velmi dobře dařilo Yamaze. Nejrychlejší čas zajel Maverick Viňales. Zhruba desetinu za ním na druhé pozici skončil Fabio Quartararo. Do první pětky se vešel i Valentino Rossi. Třetí pozici obsadil Marc Márquez s Hondou a čtvrtý skončil Alex Rins na Suzuki.

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr.

Moto3 - 1. část - výsledky

P. Jezdec Tým Čas Ztráta 1 MCPHEE, John Petronas Sprinta Racing 1'46,263 2 MASIA, Jaume Leopard Racing 1'46,593 0,33 3 SUZUKI, Tatsuki SIC58 Squadra Corse 1'46,645 0,382 4 SALAC, Filip Rivacold Snipers Team 1'46,823 0,56 5 FENATI, Romano Sterilgarda Max Racing Team 1'46,831 0,568 6 ANTONELLI, Niccolo SIC58 Squadra Corse 1'46,834 0,571 7 ARBOLINO, Tony Rivacold Snipers Team 1'47,074 0,811 8 RODRIGO, Gabriel Kömmerling Gresini Moto3 1'47,142 0,879 9 ARENAS, Albert Gaviota Aspar Team Moto3 1'47,274 1,011 10 VIETTI, Celestino SKY Racing Team VR46 1'47,284 1,021 11 YAMANAKA, Ryusei Estrella Galicia 0,0 1'47,325 1,062 12 FERNANDEZ, Raul Red Bull KTM Ajo 1'47,416 1,153 13 OGURA, Ai Honda Team Asia 1'47,578 1,315 14 NEPA, Stefano Gaviota Aspar Team Moto3 1'47,589 1,326 15 MIGNO, Andrea SKY Racing Team VR46 1'47,655 1,392 16 PAWI, Khairul Idham Petronas Sprinta Racing 1'47,735 1,472 17 KUNII, Yuki Honda Team Asia 1'47,825 1,562 18 ROSSI, Riccardo BOE Skull Rider Facile Energy 1'47,847 1,584 19 BINDER, Darryn CIP Green Power 1'47,869 1,606 20 GARCIA, Sergio Estrella Galicia 0,0 1'47,930 1,667 21 TOBA, Kaito Red Bull KTM Ajo 1'47,985 1,722 22 ALCOBA, Jeremy Kömmerling Gresini Moto3 1'48,138 1,875 23 TATAY, Carlos Reale Avintia Racing 1'48,201 1,938 24 SASAKI, Ayumu Red Bull KTM Tech 3 1'48,224 1,961 25 LOPEZ, Alonso Sterilgarda Max Racing Team 1'48,261 1,998 26 ÖNCÜ, Deniz Red Bull KTM Tech 3 1'48,481 2,218 27 PIZZOLI, Davide BOE Skull Rider Facile Energy 1'48,755 2,492 28 KOFLER, Maximilian CIP Green Power 1'49,615 3,352 29 BALTUS, Barry CarXpert PruestelGP 1'49,922 3,659 30 DUPASQUIER, Jason CarXpert PruestelGP 1'50,433 4,17 NC FOGGIA, Dennis Leopard Racing

Moto3 - 2. část - výsledky

P. Jezdec Tým Čas Ztráta 1 FERNANDEZ, Raul Red Bull KTM Ajo 1'46,584 2 RODRIGO, Gabriel Kömmerling Gresini Moto3 1'46,935 0,351 3 FOGGIA, Dennis Leopard Racing 1'46,972 0,388 4 ROSSI, Riccardo BOE Skull Rider Facile Energy 1'47,186 0,602 5 ARBOLINO, Tony Rivacold Snipers Team 1'47,198 0,614 6 MIGNO, Andrea SKY Racing Team VR46 1'47,206 0,622 7 VIETTI, Celestino SKY Racing Team VR46 1'47,222 0,638 8 FENATI, Romano Sterilgarda Max Racing Team 1'47,238 0,654 9 MASIA, Jaume Leopard Racing 1'47,239 0,655 10 TOBA, Kaito Red Bull KTM Ajo 1'47,307 0,723 11 ARENAS, Albert Gaviota Aspar Team Moto3 1'47,340 0,756 12 OGURA, Ai Honda Team Asia 1'47,386 0,802 13 ALCOBA, Jeremy Kömmerling Gresini Moto3 1'47,418 0,834 14 MCPHEE, John Petronas Sprinta Racing 1'47,526 0,942 15 BINDER, Darryn CIP Green Power 1'47,539 0,955 16 ANTONELLI, Niccolo SIC58 Squadra Corse 1'47,615 1,031 17 SALAC, Filip Rivacold Snipers Team 1'47,637 1,053 18 KUNII, Yuki Honda Team Asia 1'47,654 1,07 19 GARCIA, Sergio Estrella Galicia 0,0 1'47,807 1,223 20 PAWI, Khairul Idham Petronas Sprinta Racing 1'47,809 1,225 21 ÖNCÜ, Deniz Red Bull KTM Tech 3 1'47,848 1,264 22 PIZZOLI, Davide BOE Skull Rider Facile Energy 1'47,946 1,362 23 NEPA, Stefano Gaviota Aspar Team Moto3 1'48,005 1,421 24 SUZUKI, Tatsuki SIC58 Squadra Corse 1'48,066 1,482 25 SASAKI, Ayumu Red Bull KTM Tech 3 1'48,444 1,86 26 YAMANAKA, Ryusei Estrella Galicia 0,0 1'48,455 1,871 27 TATAY, Carlos Reale Avintia Racing 1'48,602 2,018 28 LOPEZ, Alonso Sterilgarda Max Racing Team 1'48,821 2,237 29 DUPASQUIER, Jason CarXpert PruestelGP 1'48,943 2,359 30 KOFLER, Maximilian CIP Green Power 1'49,514 2,93 31 BALTUS, Barry CarXpert PruestelGP 1'50,205 3,621

Moto2 - 1. část - výsledky

P. Jezdec Tým Čas Ztráta 1 LUTHI, Thomas Liqui Moly Intact GP 1'42,422 2 MARINI, Luca SKY Racing Team VR46 1'42,502 0,08 3 LOWES, Sam EG 0,0 Marc VDS 1'42,597 0,175 4 BASTIANINI, Enea Italtrans Racing Team 1'42,637 0,215 5 NAGASHIMA, Tetsuta Red Bull KTM Ajo 1'42,669 0,247 6 MARTIN, Jorge Red Bull KTM Ajo 1'42,699 0,277 7 VIERGE, Xavi Petronas Sprinta Racing 1'42,758 0,336 8 FERNANDEZ, Augusto EG 0,0 Marc VDS 1'42,851 0,429 9 DI GIANNANTONIO, Fabio HDR Heidrun Speed Up 1'42,863 0,441 10 BEZZECCHI, Marco SKY Racing Team VR46 1'42,957 0,535 11 MANZI, Stefano MV Agusta Forward Racing 1'43,063 0,641 12 BALDASSARRI, Lorenzo Flexbox HP 40 1'43,095 0,673 13 SCHROTTER, Marcel Liqui Moly Intact GP 1'43,098 0,676 14 ROBERTS, Joe Tennor American Racing 1'43,104 0,682 15 SYAHRIN, Hafizh Inde Aspar Team Moto2 1'43,114 0,692 16 GARDNER, Remy Onexox TKKR SAG Team 1'43,146 0,724 17 NAVARRO, Jorge HDR Heidrun Speed Up 1'43,246 0,824 18 CANET, Aron Inde Aspar Team Moto2 1'43,293 0,871 19 CHANTRA, Somkiat IDEMITSU Honda Team Asia 1'43,395 0,973 20 GARZO, Hector Flexbox HP 40 1'43,514 1,092 21 PONS, Edgar Federal Oil Gresini Moto2 1'43,551 1,129 22 DIXON, Jake Petronas Sprinta Racing 1'43,555 1,133 23 RAMIREZ, Marcos Tennor American Racing 1'43,576 1,154 24 BULEGA, Nicolo Federal Oil Gresini Moto2 1'43,951 1,529 25 DALLA PORTA, Lorenzo Italtrans Racing Team 1'44,163 1,741 26 RAFFIN, Jesko NTS RW Racing GP 1'44,230 1,808 27 CORSI, Simone MV Agusta Forward Racing 1'44,298 1,876 28 BENDSNEYDER, Bo NTS RW Racing GP 1'44,355 1,933 29 IZDIHAR, Andi Farid IDEMITSU Honda Team Asia 1'44,512 2,09 30 DANIEL, Kasma Onexox TKKR SAG Team 1'45,969 3,547

Moto2 - 2. část - výsledky

P. Jezdec Tým Čas Ztráta 1 MARTIN, Jorge Red Bull KTM Ajo 1'42,346 2 BEZZECCHI, Marco SKY Racing Team VR46 1'42,462 0,116 3 MARINI, Luca SKY Racing Team VR46 1'42,485 0,139 4 SCHROTTER, Marcel Liqui Moly Intact GP 1'42,662 0,316 5 NAVARRO, Jorge HDR Heidrun Speed Up 1'42,682 0,336 6 BASTIANINI, Enea Italtrans Racing Team 1'42,690 0,344 7 LOWES, Sam EG 0,0 Marc VDS 1'42,812 0,466 8 GARDNER, Remy Onexox TKKR SAG Team 1'42,866 0,52 9 DI GIANNANTONIO, Fabio HDR Heidrun Speed Up 1'42,895 0,549 10 NAGASHIMA, Tetsuta Red Bull KTM Ajo 1'43,012 0,666 11 BULEGA, Nicolo Federal Oil Gresini Moto2 1'43,033 0,687 12 BALDASSARRI, Lorenzo Flexbox HP 40 1'43,110 0,764 13 LUTHI, Thomas Liqui Moly Intact GP 1'43,120 0,774 14 VIERGE, Xavi Petronas Sprinta Racing 1'43,154 0,808 15 RAMIREZ, Marcos Tennor American Racing 1'43,410 1,064 16 GARZO, Hector Flexbox HP 40 1'43,419 1,073 17 FERNANDEZ, Augusto EG 0,0 Marc VDS 1'43,447 1,101 18 SYAHRIN, Hafizh Inde Aspar Team Moto2 1'43,452 1,106 19 DIXON, Jake Petronas Sprinta Racing 1'43,455 1,109 20 MANZI, Stefano MV Agusta Forward Racing 1'43,455 1,109 21 CANET, Aron Inde Aspar Team Moto2 1'43,470 1,124 22 CHANTRA, Somkiat IDEMITSU Honda Team Asia 1'43,633 1,287 23 ROBERTS, Joe Tennor American Racing 1'43,718 1,372 24 CORSI, Simone MV Agusta Forward Racing 1'44,073 1,727 25 BENDSNEYDER, Bo NTS RW Racing GP 1'44,095 1,749 26 PONS, Edgar Federal Oil Gresini Moto2 1'44,140 1,794 27 IZDIHAR, Andi Farid IDEMITSU Honda Team Asia 1'44,409 2,063 28 DALLA PORTA, Lorenzo Italtrans Racing Team 1'44,635 2,289 29 RAFFIN, Jesko NTS RW Racing GP 1'45,128 2,782 30 DANIEL, Kasma Onexox TKKR SAG Team 1'46,175 3,829

MotoGP - 1. část - výsledky

P. Jezdec Tým Čas Ztráta 1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1'37,941 2 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1'38,193 0,252 3 ROSSI, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 1'38,222 0,281 4 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1'38,285 0,344 5 QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1'38,312 0,371 6 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1'38,313 0,372 7 MILLER, Jack Pramac Racing 1'38,348 0,407 8 OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Tech 3 1'38,426 0,485 9 MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 1'38,733 0,792 10 BAGNAIA, Francesco Pramac Racing 1'38,792 0,851 11 MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1'38,823 0,882 12 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1'38,844 0,903 13 VINALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1'38,863 0,922 14 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1'38,873 0,932 15 SMITH, Bradley Aprilia Racing Team Gresini 1'38,942 1,001 16 LECUONA, Iker Red Bull KTM Tech 3 1'39,089 1,148 17 ZARCO, Johann Reale Avintia Racing 1'39,139 1,198 18 MARQUEZ, Alex Repsol Honda Team 1'39,151 1,21 19 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1'39,201 1,26 20 PETRUCCI, Danilo Ducati Team 1'39,249 1,308 21 BINDER, Brad Red Bull KTM Factory Racing 1'39,282 1,341 22 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1'39,559 1,618

MotoGP - 2. část - výsledky