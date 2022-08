Příští rok budou do programu MotoGP zařazeny sprintové závody

MotoGP od příštího roku čekají změny formátu závodního víkendu. Představitelé Dorny, FIM a IRTA dnes oficiálně oznámili, že se chystá zavedení sprintových závodů. Sprintové závody byly nedávno zavedeny ve Formuli 1. Na rozdíl od Formule 1 se ovšem sobotní sprintové závody MotoGP budou konat v rámci každého závodního víkendu a nebudou rozhodovat o postavení na roštu v nedělním závodě.

Sprintový závod MotoGP by měl představovat zhruba polovinu celé závodní vzdálenosti. Začínat má v sobotu v 15:00 místního času a bodovat by se měl dle následujícího formátu:

1. pozice: 12 bodů

2. pozice: 9 bodů

3. pozice: 7 bodů

4. pozice: 6 bodů

5. pozice: 5 bodů

6. pozice: 4 body

7. pozice: 3 body

8. pozice: 2 body

9. pozice: 1 bod

Rošty pro závody ve sprintu i závody Grand Prix budou vytvořeny z kvalifikace, která si zachová svůj stávající formát Q1-Q2. O postupu do druhé kvalifikace rozhodne kombinované pořadí dvou pátečních tréninků. V sobotu dopoledne bude mít MotoGP třicetiminutový trénink, po němž budou následovat již zmíněné kvalifikace.

Promotér MotoGP si od zavedení sprintových závodů slibuje větší show a přilákání nových diváků. Mnozí jezdci ovšem z novinky tak nadšení nejsou. Stěžují si na to, že obzvlášť na některých okruzích to bude příliš náročné a nelíbí se jim ani to, že plán zařadit do programu sprintové závody s nimi nikdo nekonzultoval. Mnozí jezdci tuto informaci dostali až od novinářů na okruhu v Rakousku.

Nápad se příliš nelíbí bratrům Espargarovým, nadšený není ani Bagnaia a například Fabio Quartararo dokonce považuje zavedení sprintových závodů za „naprosto stupidní“. Naopak Zarcovi a Millerovi se sprintové závody docela zamlouvají.

Zdroj: motogp.com, crash.net foto: Václav Duška Jr.