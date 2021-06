Pro Gresiniho tým pojedou Bastianini a di Giannantonio na strojích Ducati

Tým Gresini Racing aktuálně v MotoGP spolupracuje s Aprilií, nicméně již před delším časem bylo oficiálně oznámeno, že v příštím roce už spolupráce Gresiniho týmu s Aprilií pokračovat nebude.

Dnes tým Gresini Racing oficiálně oznámil, že minimálně v následujících dvou letech bude v královské kubatuře používat stroje značky Ducati a jejich titulárním sponzorem bude Flex-Box.

Dále dnes Gresiniho tým oznámil i jezdecké složení pro příští rok. Pojedou pro ně dva mladí Italové – Enea Bastianini a Fabio di Giannantonio.

Třiadvacetiletý Enea Bastianini letos jede svůj první rok v královské kubatuře. Jeho o rok mladší krajan Fabio di Giannantonio je nyní jezdcem Gresiniho týmu v kategorii Moto2.

Nadia Padovani – manželka zesnulého Fausta Gresiniho, která je nyní novou majitelkou a šéfkou týmu, prohlásila: „Je to velmi emotivní období pro všechny z nás. V předchozích měsících se naše snahy spojily se silnou emocionální snahou utvářet budoucnost Gresini Racing a nyní jsme nesmírně hrdí a šťastní, že můžeme učinit oficiální oznámení. Jedná se o projekt zrozený z kontinuity a založený na hodnotách, na nichž Fausto postavil tento úžasný tým. Moje poděkování v první řadě patří Carmelovi Ezpeletovi za to, že jsme se během těchto měsíců nikdy necítili sami, dále děkuji Ducati za důvěru v naše projekty a také děkuji Flex -Boxu, který se k nám přidal v této nové výzvě jako hlavní sponzor a samozřejmě i Fabiovi a Eneovi. Jsem si jistá, že udělají vše pro to, aby vynesli vlajku Gresini Racing hodně vysoko.“

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr.