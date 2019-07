Program závodního víkendu v Brně

Čtvrtek

Ve čtvrtek v 17:00 se koná předzávodní tisková konference, na níž budou přítomni Marc Márquez, Maverick Viňales, Valentino Rossi, Cal Crutchlow, Karel Abraham a Brad Binder. Konference bohužel není přístupná široké veřejnosti, ale do paddocku se ve čtvrtek dostat lze. Držitelé speciálních vstupenek se v době od 16:30 do 18:30 dostanou do paddocku a na pit lane.

Pátek

09:00-09:40 - FP1 Moto3™

09:55-10:40 - FP1 MotoGP™

10:55-11:35 - FP1 Moto2™

13:15-13:55 - FP2 Moto3™

14:10-14:55 - FP2 MotoGP™

15:10-15:50 - FP2 Moto2™

Sobota

09:00-09:40 - FP3 Moto3™

09:55-10:40 - FP3 MotoGP™

10:55-11:35 - FP3 Moto2™

12:35-12:50 - Q1 Moto3™

13:00-13:15 - Q2 Moto3™

13:30-14:00 - FP4 MotoGP™

14:10-14:25 - Q1 MotoGP™

14:35-14:50 - Q2 MotoGP™

15:05-15:20 - Q1 Moto2™

15:30-15:45 - Q2 Moto2™

Neděle

08:40-09:00 - Warm Up Moto3™

09:10-09:30 - Warm Up Moto2™

09:40-10:00 - Warm Up MotoGP™

11:00 - závod Moto3™

12:20 - závod Moto2™

14:00 - závod MotoGP™

Zdroj: motogp.com, automotodrombrno.cz