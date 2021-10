Provizorní kalendář MotoGP pro rok 2022

Provizorní kalendář MotoGP pro rok 2022 byl zveřejněn. Počítá se s tím, že by sezóna měla začít 6. března v Kataru a skončit 6. listopadu ve Valencii. Celkem by se mělo odjet 21 závodů. V kalendáři se nově objevila GP Indonésie. A premiéru by měl mít i závod na novém okruhu ve Finsku. GP Finska už se původně měla připojit v roce 2020, ale kvůli pandemii koronaviru ji bylo nutné dvakrát odložit.