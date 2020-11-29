Provizorní startovní listiny pro rok 2021

Moto3
|Č.
|Jezdec
|Národnost
|Tým
|Motocykl
|2
|GABRIEL RODRIGO
|ARG
|TEAM GRESINI Moto3
|Honda
|5
|JAUME MASIA
|SPA
|RED BULL KTM AJO
|KTM
|6
|RYUSEI YAMANAKA
|JAP
|CARXPERT PRUESTELGP
|KTM
|7
|DENNIS FOGGIA
|ITA
|LEOPARD RACING
|Honda
|11
|SERGIO GARCIA
|SPA
|ASPAR TEAM Moto3
|GAS GAS
|12
|FILIP SALAČ
|CZE
|RIVACOLD SNIPERS TEAM
|Honda
|16
|ANDREA MIGNO
|ITA
|RIVACOLD SNIPERS TEAM
|Honda
|17
|JOHN MCPHEE
|GBR
|PETRONAS SPRINTA RACING
|Honda
|19
|ANDI FARID IZDIHAR
|INA
|HONDA TEAM ASIA
|Honda
|20
|LORENZO FELLON
|FRA
|SIC58 SQUADRA CORSE
|Honda
|21
|ALONSO LOPEZ
|SPA
|STERILGARDA MAX RACING TEAM
|Husquarna
|23
|NICCOLO ANTONELLI
|ITA
|REALE AVINTIA
|KTM
|24
|TATSUKI SUZUKI
|JAP
|SIC58 SQUADRA CORSE
|Honda
|27
|KAITO TOBA
|JAP
|CIP GREEN POWER
|KTM
|28
|IZAN GUEVARA
|SPA
|ASPAR TEAM Moto3
|GAS GAS
|37
|PEDRO ACOSTA
|SPA
|RED BULL KTM AJO
|KTM
|40
|DARRYN BINDER
|JAR
|PETRONAS SPRINTA RACING
|Honda
|43
|XAVIER ARTIGAS
|SPA
|LEOPARD RACING
|Honda
|50
|JASON DUPASQUIER
|SWI
|CARXPERT PRUESTELGP
|KTM
|52
|JEREMY ALCOBA
|SPA
|TEAM GRESINI Moto3
|Honda
|53
|DENIZ ÖNCÜ
|TUR
|RED BULL KTM TECH 3
|KTM
|54
|RICCARDO ROSSI
|ITA
|BOE SKULL RIDER FACILE.ENERGY
|KTM
|55
|ROMANO FENATI
|ITA
|STERILGARDA MAX RACING TEAM
|Husquarna
|71
|AYUMU SASAKI
|JAP
|RED BULL KTM TECH 3
|KTM
|73
|MAXIMILIAN KOFLER
|AUT
|CIP GREEN POWER
|KTM
|82
|STEFANO NEPA
|ITA
|BOE SKULL RIDER FACILE.ENERGY
|KTM
|92
|YUKI KUNII
|JAP
|HONDA TEAM ASIA
|Honda
|99
|CARLOS TATAY
|SPA
|REALE AVINTIA
|KTM
Moto2
|Č.
|Jezdec
|Národnost
|Tým
|Motocykl
|5
|YARI MONTELLA
|ITA
|SPEED UP RACING
|SPEED UP
|6
|CAMERON BEAUBIER
|USA
|TENNOR AMERICAN RACING
|KALEX
|7
|LORENZO BALDASSARRI
|ITA
|MV AGUSTA FORWARD RACING
|MV AGUSTA
|9
|JORGE NAVARRO
|SPA
|SPEED UP RACING
|SPEED UP
|11
|NICOLO BULEGA
|ITA
|FEDERAL OIL GRESINI Moto2
|KALEX
|12
|THOMAS LÜTHI
|SWI
|ONEXOX TKKR SAG TEAM
|KALEX
|13
|CELESTINO VIETTI
|ITA
|SKY RACING TEAM VR46
|KALEX
|14
|TONY ARBOLINO
|ITA
|LIQUI MOLY INTACT GP
|KALEX
|16
|JOE ROBERTS
|USA
|ITALTRANS RACING TEAM
|KALEX
|19
|LORENZO DALLA PORTA
|ITA
|ITALTRANS RACING TEAM
|KALEX
|21
|FABIO DI GIANNANTONIO
|ITA
|FEDERAL OIL GRESINI Moto2
|KALEX
|22
|SAM LOWES
|GBR
|EG 0,0 MARC VDS
|KALEX
|23
|MARCEL SCHRÖTTER
|GER
|LIQUI MOLY INTACT GP
|KALEX
|24
|SIMONE CORSI
|ITA
|MV AGUSTA FORWARD RACING
|MV AGUSTA
|25
|RAUL FERNANDEZ
|SPA
|RED BULL KTM AJO
|KALEX
|35
|SOMKIAT CHANTRA
|THA
|IDEMITSU HONDA TEAM ASIA
|KALEX
|37
|AUGUSTO FERNANDEZ
|SPA
|EG 0,0 MARC VDS
|KALEX
|40
|HECTOR GARZO
|SPA
|PONS HP40
|KALEX
|42
|MARCOS RAMIREZ
|SPA
|TENNOR AMERICAN RACING
|KALEX
|44
|ARON CANET
|SPA
|ASPAR TEAM
|SPEED UP
|55
|HAFIZH SYAHRIN
|MAL
|NTS RW RACING GP
|NTS
|62
|STEFANO MANZI
|ITA
|PONS HP40
|KALEX
|70
|BARRY BALTUS
|BEL
|NTS RW RACING GP
|NTS
|72
|MARCO BEZZECCHI
|ITA
|SKY RACING TEAM VR46
|KALEX
|75
|ALBERT ARENAS
|SPA
|ASPAR TEAM
|SPEED UP
|79
|AI OGURA
|JAP
|IDEMITSU HONDA TEAM ASIA
|KALEX
|87
|REMY GARDNER
|AUS
|RED BULL KTM AJO
|KALEX
|96
|JAKE DIXON
|GBR
|PETRONAS SPRINTA RACING
|KALEX
|97
|XAVI VIERGE
|SPA
|PETRONAS SPRINTA RACING
|KALEX
|99
|KASMA DANIEL
|MAL
|ONEXOX TKKR SAG TEAM
|KALEX
MotoGP
|Č.
|Jezdec
|Národnost
|Tým
|Motocykl
|5
|JOHANN ZARCO
|FRA
|PRAMAC RACING
|DUCATI
|9
|DANILO PETRUCCI
|ITA
|TECH3 KTM FACTORY RACING
|KTM
|10
|LUCA MARINI
|ITA
|ESPONSORAMA RACING
|DUCATI
|12
|MAVERICK VINALES
|SPA
|MONSTER ENERGY YAMAHA MotoGP
|YAMAHA
|20
|FABIO QUARTARARO
|FRA
|MONSTER ENERGY YAMAHA MotoGP
|YAMAHA
|21
|FRANCO MORBIDELLI
|ITA
|PETRONAS YAMAHA SRT
|YAMAHA
|23
|ENEA BASTIANINI
|ITA
|ESPONSORAMA RACING
|DUCATI
|27
|IKER LECUONA
|SPA
|TECH3 KTM FACTORY RACING
|KTM
|30
|TAKAAKI NAKAGAMI
|JAP
|LCR HONDA IDEMITSU
|HONDA
|32
|LORENZO SAVADORI
|ITA
|APRILIA RACING TEAM GRESINI
|APRILIA
|33
|BRAD BINDER
|JAR
|RED BULL KTM FACTORY RACING
|KTM
|36
|JOAN MIR
|SPA
|TEAM SUZUKI ECSTAR
|SUZUKI
|41
|ALEIX ESPARGARO
|SPA
|APRILIA RACING TEAM GRESINI
|APRILIA
|42
|ALEX RINS
|SPA
|TEAM SUZUKI ECSTAR
|SUZUKI
|43
|JACK MILLER
|AUS
|DUCATI TEAM
|DUCATI
|44
|POL ESPARGARO
|SPA
|REPSOL HONDA TEAM
|HONDA
|46
|VALENTINO ROSSI
|ITA
|PETRONAS YAMAHA SRT
|YAMAHA
|63
|FRANCESCO BAGNAIA
|ITA
|DUCATI TEAM
|DUCATI
|73
|ALEX MARQUEZ
|SPA
|LCR HONDA CASTROL
|HONDA
|88
|MIGUEL OLIVEIRA
|POR
|RED BULL KTM FACTORY RACING
|KTM
|89
|JORGE MARTIN
|SPA
|PRAMAC RACING
|DUCATI
|93
|MARC MARQUEZ
|SPA
|REPSOL HONDA TEAM
|HONDA
Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr.