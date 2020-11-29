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Provizorní startovní listiny pro rok 2021

29. 11. 2020 |
Níže následují provizorní startovní listiny všech tří kubatur pro rok 2021.
Provizorní startovní listiny pro rok 2021
Od doby, kdy se naposledy z mistrovského titulu radoval jezdec Suzuki, už uplynulo dvacet letProvizorní startovní listiny pro rok 2021Provizorní startovní listiny pro rok 2021Provizorní startovní listiny pro rok 202112 FOTOGRAFIÍzobrazit galerii

Moto3

Č. Jezdec Národnost Tým Motocykl
2 GABRIEL RODRIGO  ARG TEAM GRESINI Moto3 Honda
5 JAUME MASIA SPA RED BULL KTM AJO KTM
6 RYUSEI YAMANAKA JAP CARXPERT PRUESTELGP KTM
7 DENNIS FOGGIA ITA LEOPARD RACING Honda
11 SERGIO GARCIA SPA ASPAR TEAM Moto3 GAS GAS
12 FILIP SALAČ CZE RIVACOLD SNIPERS TEAM Honda
16 ANDREA MIGNO ITA RIVACOLD SNIPERS TEAM Honda
17 JOHN MCPHEE GBR PETRONAS SPRINTA RACING Honda
19 ANDI FARID IZDIHAR INA HONDA TEAM ASIA Honda
20 LORENZO FELLON FRA SIC58 SQUADRA CORSE Honda
21 ALONSO LOPEZ SPA STERILGARDA MAX RACING TEAM Husquarna
23 NICCOLO ANTONELLI ITA REALE AVINTIA KTM
24 TATSUKI SUZUKI JAP SIC58 SQUADRA CORSE Honda
27 KAITO TOBA JAP CIP GREEN POWER KTM
28 IZAN GUEVARA SPA ASPAR TEAM Moto3 GAS GAS
37 PEDRO ACOSTA SPA RED BULL KTM AJO KTM
40 DARRYN BINDER JAR PETRONAS SPRINTA RACING Honda
43 XAVIER ARTIGAS SPA LEOPARD RACING Honda
50 JASON DUPASQUIER SWI CARXPERT PRUESTELGP KTM
52 JEREMY ALCOBA SPA TEAM GRESINI Moto3 Honda
53 DENIZ ÖNCÜ TUR RED BULL KTM TECH 3 KTM
54 RICCARDO ROSSI ITA BOE SKULL RIDER FACILE.ENERGY KTM
55 ROMANO FENATI ITA STERILGARDA MAX RACING TEAM Husquarna
71 AYUMU SASAKI JAP RED BULL KTM TECH 3 KTM
73 MAXIMILIAN KOFLER AUT CIP GREEN POWER KTM
82 STEFANO NEPA ITA BOE SKULL RIDER FACILE.ENERGY KTM
92 YUKI KUNII JAP HONDA TEAM ASIA Honda
99 CARLOS TATAY SPA REALE AVINTIA KTM

Moto2

Č. Jezdec Národnost Tým Motocykl
5 YARI MONTELLA ITA SPEED UP RACING SPEED UP
6 CAMERON BEAUBIER USA TENNOR AMERICAN RACING KALEX
7 LORENZO BALDASSARRI ITA MV AGUSTA FORWARD RACING MV AGUSTA
9 JORGE NAVARRO SPA SPEED UP RACING SPEED UP
11 NICOLO BULEGA ITA FEDERAL OIL GRESINI Moto2 KALEX
12 THOMAS LÜTHI SWI ONEXOX TKKR SAG TEAM KALEX
13 CELESTINO VIETTI ITA SKY RACING TEAM VR46 KALEX
14 TONY ARBOLINO ITA LIQUI MOLY INTACT GP KALEX
16 JOE ROBERTS USA ITALTRANS RACING TEAM KALEX
19 LORENZO DALLA PORTA ITA ITALTRANS RACING TEAM KALEX
21 FABIO DI GIANNANTONIO ITA FEDERAL OIL GRESINI Moto2 KALEX
22 SAM LOWES GBR EG 0,0 MARC VDS KALEX
23 MARCEL SCHRÖTTER GER LIQUI MOLY INTACT GP KALEX
24 SIMONE CORSI ITA MV AGUSTA FORWARD RACING MV AGUSTA
25 RAUL FERNANDEZ SPA RED BULL KTM AJO KALEX
35 SOMKIAT CHANTRA THA IDEMITSU HONDA TEAM ASIA KALEX
37 AUGUSTO FERNANDEZ SPA EG 0,0 MARC VDS KALEX
40 HECTOR GARZO SPA PONS HP40 KALEX
42 MARCOS RAMIREZ SPA TENNOR AMERICAN RACING KALEX
44 ARON CANET SPA ASPAR TEAM SPEED UP
55 HAFIZH SYAHRIN MAL NTS RW RACING GP NTS
62 STEFANO MANZI ITA PONS HP40 KALEX
70 BARRY BALTUS BEL NTS RW RACING GP NTS
72 MARCO BEZZECCHI ITA SKY RACING TEAM VR46 KALEX
75 ALBERT ARENAS SPA ASPAR TEAM SPEED UP
79 AI OGURA JAP IDEMITSU HONDA TEAM ASIA KALEX
87 REMY GARDNER AUS RED BULL KTM AJO KALEX
96 JAKE DIXON GBR PETRONAS SPRINTA RACING KALEX
97 XAVI VIERGE SPA PETRONAS SPRINTA RACING KALEX
99 KASMA DANIEL MAL ONEXOX TKKR SAG TEAM KALEX

MotoGP

Č. Jezdec Národnost Tým Motocykl
5 JOHANN ZARCO FRA PRAMAC RACING DUCATI
9 DANILO PETRUCCI ITA TECH3 KTM FACTORY RACING KTM
10 LUCA MARINI ITA ESPONSORAMA RACING DUCATI
12 MAVERICK VINALES SPA MONSTER ENERGY YAMAHA MotoGP YAMAHA
20 FABIO QUARTARARO FRA MONSTER ENERGY YAMAHA MotoGP YAMAHA
21 FRANCO MORBIDELLI ITA PETRONAS YAMAHA SRT YAMAHA
23 ENEA BASTIANINI ITA ESPONSORAMA RACING DUCATI
27 IKER LECUONA SPA TECH3 KTM FACTORY RACING KTM
30 TAKAAKI NAKAGAMI JAP LCR HONDA IDEMITSU HONDA
32 LORENZO SAVADORI ITA APRILIA RACING TEAM GRESINI APRILIA
33 BRAD BINDER JAR RED BULL KTM FACTORY RACING KTM
36 JOAN MIR SPA TEAM SUZUKI ECSTAR SUZUKI
41 ALEIX ESPARGARO SPA APRILIA RACING TEAM GRESINI APRILIA
42 ALEX RINS SPA TEAM SUZUKI ECSTAR SUZUKI
43 JACK MILLER AUS DUCATI TEAM DUCATI
44 POL ESPARGARO SPA REPSOL HONDA TEAM HONDA
46 VALENTINO ROSSI ITA PETRONAS YAMAHA SRT YAMAHA
63 FRANCESCO BAGNAIA ITA DUCATI TEAM DUCATI
73 ALEX MARQUEZ SPA LCR HONDA CASTROL HONDA
88 MIGUEL OLIVEIRA POR RED BULL KTM FACTORY RACING KTM
89 JORGE MARTIN SPA PRAMAC RACING DUCATI
93 MARC MARQUEZ SPA REPSOL HONDA TEAM HONDA

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr.

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