Provizorní startovní listiny pro rok 2022
MotoGP
|Č.
|Jezdec
|Tým
|Motocykl
|4
|ANDREA DOVIZIOSO
|WITHU YAMAHA RNF MotoGP TEAM
|YAMAHA
|5
|JOHANN ZARCO
|PRAMAC RACING
|DUCATI
|10
| LUCA MARINI
|VR46 RACING TEAM
|DUCATI
|12
| MAVERICK VINALES
|APRILIA RACING
|APRILIA
|20
|FABIO QUARTARARO
|MONSTER ENERGY YAMAHA MotoGP
|YAMAHA
|21
|FRANCO MORBIDELLI
|MONSTER ENERGY YAMAHA MotoGP
|YAMAHA
|23
|ENEA BASTIANINI
|GRESINI RACING MotoGP
|DUCATI
|25
|RAUL FERNANDEZ
|TECH3 KTM FACTORY RACING
|KTM
|30
|TAKAAKI NAKAGAMI
|LCR HONDA IDEMITSU
|HONDA
|33
|BRAD BINDER
|RED BULL KTM FACTORY RACING
|KTM
|36
|JOAN MIR
|TEAM SUZUKI ECSTAR
|SUZUKI
|40
|DARRYN BINDER
|WITHU YAMAHA RNF MotoGP TEAM
|YAMAHA
|41
|ALEIX ESPARGARO
|APRILIA RACING
|APRILIA
|42
|ALEX RINS
|TEAM SUZUKI ECSTAR
|SUZUKI
|43
|JACK MILLER
|DUCATI LENOVO TEAM
|DUCATI
|44
|POL ESPARGARO
|REPSOL HONDA TEAM
|HONDA
|49
|FABIO DIGIANNANTONIO
|GRESINI RACING MotoGP
|DUCATI
|63
|FRANCESCO BAGNAIA
|DUCATI LENOVO TEAM
|DUCATI
|72
|MARCO BEZZECCHI
|VR46 RACING TEAM
|DUCATI
|73
|ALEX MARQUEZ
|LCR HONDA CASTROL
|HONDA
|87
|REMY GARDNER
|TECH3 KTM FACTORY RACING
|KTM
|88
|MIGUEL OLIVEIRA
|RED BULL KTM FACTORY RACING
|KTM
|89
|JORGE MARTIN
|PRAMAC RACING
|DUCATI
|93
|MARC MARQUEZ
|REPSOL HONDA TEAM
|HONDA
Moto2
|Č.
|Jezdec
|Tým
|Motocykl
|2
|GABRIEL RODRIGO
|PERTAMINA MANDALIKA SAG TEAM
|KALEX
|4
|SEAN DYLAN KELLY
|AMERICAN RACING
|KALEX
|5
|ROMANO FENATI
|SPEEDUP RACING
|BOSCOSCURO
|6
|CAMERON BEAUBIER
|AMERICAN RACING
|KALEX
|7
|BARRY BALTUS
|RW RACING GP
|KALEX
|9
|JORGE NAVARRO
|FLEXBOX HP40
|KALEX
|12
|FILIP SALAČ
|GRESINI RACING Moto2
|KALEX
|13
|CELESTINO VIETTI
|VR46 RACING TEAM
|KALEX
|14
|TONY ARBOLINO
|ELF MARC VDS RACING TEAM
|KALEX
|16
|JOE ROBERTS
|ITALTRANS RACING TEAM
|KALEX
|18
|MANUEL GONZALEZ
|YAMAHA VR46 MASTER CAMP TEAM
|KALEX
|19
|LORENZO DALLA PORTA
|ITALTRANS RACING TEAM
|KALEX
|22
|SAM LOWES
|ELF MARC VDS RACING TEAM
|KALEX
|23
|MARCEL SCHRÖTTER
|LIQUI MOLY INTACT GP
|KALEX
|24
|SIMONE CORSI
|MV AGUSTA FORWARD RACING
|MV AGUSTA
|28
|NICCOLO ANTONELLI
|VR46 RACING TEAM
|KALEX
|35
|SOMKIAT CHANTRA
|IDEMITSU HONDA TEAM ASIA
|KALEX
|37
|AUGUSTO FERNANDEZ
|RED BULL KTM AJO
|KALEX
|40
|ARON CANET
|FLEXBOX HP40
|KALEX
|42
|MARCOS RAMIREZ
|MV AGUSTA FORWARD RACING
|MV AGUSTA
|51
|PEDRO ACOSTA
|RED BULL KTM AJO
|KALEX
|52
|JEREMY ALCOBA
|LIQUI MOLY INTACT GP
|KALEX
|54
|FERMIN ALDEGUER
|SPEEDUP RACING
|BOSCOSCURO
|61
|ALESSANDRO ZACCONE
|GRESINI RACING Moto2
|KALEX
|64
|BO BENDSNEYDER
|PERTAMINA MANDALIKA SAG TEAM
|KALEX
|75
|ALBERT ARENAS
|ASPAR TEAM
|GASGAS
|79
|AI OGURA
|IDEMITSU HONDA TEAM ASIA
|KALEX
|81
|KEMINTH KUBO
|YAMAHA VR46 MASTER CAMP TEAM
|KALEX
|84
|ZONTA VAN DEN GOORBERGH
|RW RACING GP
|KALEX
|96
|JAKE DIXON
|ASPAR TEAM
|GASGAS
Moto3
|Č.
|Jezdec
|Tým
|Motocykl
|5
|JAUME MASIA
|RED BULL KTM AJO
|KTM
|6
|RYUSEI YAMANAKA
|MT HELMETS - MSI
|KTM
|7
|DENNIS FOGGIA
|LEOPARD RACING
|HONDA
|10
|DIOGO MOREIRA
|MT HELMETS - MSI
|KTM
|11
|SERGIO GARCIA
|ASPAR TEAM
|GASGAS
|16
|ANDREA MIGNO
|RIVACOLD SNIPERS TEAM
|HONDA
|17
|JOHN MCPHEE
|STERILGARDA HUSQVARNA MAX
|HUSQVARNA
|18
|MATTEO BERTELLE
|AVINTIA ESPONSORAMA Moto3
|KTM
|20
|LORENZO FELLON
|SIC 58 SQUADRA CORSE
|HONDA
|23
|ELIA BARTOLINI
|AVINTIA ESPONSORAMA Moto3
|KTM
|24
|TATSUKI SUZUKI
|LEOPARD RACING
|HONDA
|26
|SCOTT OGDEN
|VISIONTRACK RACING TEAM
|HONDA
|27
|KAITO TOBA
|CIP GREEN POWER
|KTM
|28
|IZAN GUEVARA
|ASPAR TEAM
|GASGAS
|31
|ADRIAN FERNANDEZ
|RED BULL KTM TECH3
|KTM
|38
|DAVID SALVADOR
|BOE SKX
|KTM
|43
|XAVIER ARTIGAS
|CFMOTO RACING PRUESTELGP
|CFMOTO
|44
|DAVID MUNOZ
|BOE SKX
|KTM
|48
|IVAN ORTOLA
|TEAM MTA
|KTM
|53
|DENIZ ÖNCÜ
|RED BULL KTM TECH3
|KTM
|54
|RICCARDO ROSSI
|SIC 58 SQUADRA CORSE
|HONDA
|64
|MARIO SURYO AJI
|HONDA TEAM ASIA
|HONDA
|66
|JOEL KELSO
|CIP GREEN POWER
|KTM
|67
|ALBERTO SURRA
|RIVACOLD SNIPERS TEAM
|HONDA
|70
|JOSHUA WHATLEY
|VISIONTRACK RACING TEAM
|HONDA
|71
|AYUMU SASAKI
|STERILGARDA HUSQVARNA MAX
|HUSQVARNA
|72
|TAIYO FURUSATO
|HONDA TEAM ASIA
|HONDA
|82
|STEFANO NEPA
|TEAM MTA
|KTM
|96
|DANIEL HOLGADO
|RED BULL KTM AJO
|KTM
|99
|CARLOS TATAY
|CFMOTO RACING PRUESTELGP
|CFMOTO
Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr.