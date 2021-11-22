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Provizorní startovní listiny pro rok 2022

22. 11. 2021 |
Po závodě ve Valencii byly zveřejněny provizorní startovní listiny všech tříd pro rok 2022.
Provizorní startovní listiny pro rok 2022

Provizorní startovní listiny pro rok 2022

MotoGP

Č. Jezdec Tým Motocykl
4 ANDREA DOVIZIOSO  WITHU YAMAHA RNF MotoGP TEAM  YAMAHA
5 JOHANN ZARCO  PRAMAC RACING DUCATI
10  LUCA MARINI VR46 RACING TEAM DUCATI
12  MAVERICK VINALES APRILIA RACING APRILIA
20 FABIO QUARTARARO MONSTER ENERGY YAMAHA MotoGP YAMAHA
21 FRANCO MORBIDELLI MONSTER ENERGY YAMAHA MotoGP YAMAHA
23 ENEA BASTIANINI GRESINI RACING MotoGP DUCATI
25 RAUL FERNANDEZ TECH3 KTM FACTORY RACING KTM
30 TAKAAKI NAKAGAMI LCR HONDA IDEMITSU HONDA
33 BRAD BINDER RED BULL KTM FACTORY RACING KTM
36 JOAN MIR TEAM SUZUKI ECSTAR  SUZUKI
40 DARRYN BINDER WITHU YAMAHA RNF MotoGP TEAM YAMAHA
41 ALEIX ESPARGARO APRILIA RACING APRILIA
42 ALEX RINS TEAM SUZUKI ECSTAR SUZUKI
43 JACK MILLER DUCATI LENOVO TEAM DUCATI
44 POL ESPARGARO REPSOL HONDA TEAM HONDA
49 FABIO DIGIANNANTONIO GRESINI RACING MotoGP DUCATI
63 FRANCESCO BAGNAIA DUCATI LENOVO TEAM DUCATI
72 MARCO BEZZECCHI VR46 RACING TEAM DUCATI
73 ALEX MARQUEZ LCR HONDA CASTROL HONDA
87 REMY GARDNER TECH3 KTM FACTORY RACING KTM
88 MIGUEL OLIVEIRA RED BULL KTM FACTORY RACING KTM
89 JORGE MARTIN PRAMAC RACING DUCATI
93 MARC MARQUEZ  REPSOL HONDA TEAM HONDA

Moto2

Č. Jezdec Tým Motocykl
2 GABRIEL RODRIGO PERTAMINA MANDALIKA SAG TEAM KALEX
4 SEAN DYLAN KELLY AMERICAN RACING KALEX
5 ROMANO FENATI SPEEDUP RACING BOSCOSCURO
6 CAMERON BEAUBIER AMERICAN RACING KALEX
7 BARRY BALTUS RW RACING GP KALEX
9 JORGE NAVARRO FLEXBOX HP40 KALEX
12 FILIP SALAČ GRESINI RACING Moto2 KALEX
13 CELESTINO VIETTI VR46 RACING TEAM KALEX
14 TONY ARBOLINO ELF MARC VDS RACING TEAM KALEX
16 JOE ROBERTS ITALTRANS RACING TEAM KALEX
18 MANUEL GONZALEZ YAMAHA VR46 MASTER CAMP TEAM KALEX
19 LORENZO DALLA PORTA ITALTRANS RACING TEAM KALEX
22 SAM LOWES ELF MARC VDS RACING TEAM KALEX
23 MARCEL SCHRÖTTER LIQUI MOLY INTACT GP KALEX
24 SIMONE CORSI MV AGUSTA FORWARD RACING MV AGUSTA
28 NICCOLO ANTONELLI VR46 RACING TEAM KALEX
35 SOMKIAT CHANTRA IDEMITSU HONDA TEAM ASIA KALEX
37 AUGUSTO FERNANDEZ RED BULL KTM AJO KALEX
40 ARON CANET FLEXBOX HP40 KALEX
42 MARCOS RAMIREZ MV AGUSTA FORWARD RACING MV AGUSTA
51 PEDRO ACOSTA RED BULL KTM AJO KALEX
52 JEREMY ALCOBA LIQUI MOLY INTACT GP KALEX
54 FERMIN ALDEGUER SPEEDUP RACING BOSCOSCURO
61 ALESSANDRO ZACCONE GRESINI RACING Moto2 KALEX
64 BO BENDSNEYDER PERTAMINA MANDALIKA SAG TEAM KALEX
75 ALBERT ARENAS ASPAR TEAM GASGAS
79 AI OGURA IDEMITSU HONDA TEAM ASIA KALEX
81 KEMINTH KUBO YAMAHA VR46 MASTER CAMP TEAM KALEX
84 ZONTA VAN DEN GOORBERGH RW RACING GP KALEX
96 JAKE DIXON ASPAR TEAM GASGAS

Moto3

Č. Jezdec Tým Motocykl
5 JAUME MASIA RED BULL KTM AJO KTM
6 RYUSEI YAMANAKA MT HELMETS - MSI KTM
7 DENNIS FOGGIA LEOPARD RACING HONDA
10 DIOGO MOREIRA MT HELMETS - MSI KTM
11 SERGIO GARCIA ASPAR TEAM GASGAS
16 ANDREA MIGNO RIVACOLD SNIPERS TEAM HONDA
17 JOHN MCPHEE STERILGARDA HUSQVARNA MAX HUSQVARNA
18 MATTEO BERTELLE AVINTIA ESPONSORAMA Moto3 KTM
20 LORENZO FELLON SIC 58 SQUADRA CORSE HONDA
23 ELIA BARTOLINI AVINTIA ESPONSORAMA Moto3 KTM
24 TATSUKI SUZUKI LEOPARD RACING HONDA
26 SCOTT OGDEN VISIONTRACK RACING TEAM HONDA
27 KAITO TOBA CIP GREEN POWER KTM
28 IZAN GUEVARA ASPAR TEAM GASGAS
31 ADRIAN FERNANDEZ RED BULL KTM TECH3 KTM
38 DAVID SALVADOR BOE SKX KTM
43 XAVIER ARTIGAS CFMOTO RACING PRUESTELGP CFMOTO
44 DAVID MUNOZ BOE SKX KTM
48 IVAN ORTOLA TEAM MTA KTM
53 DENIZ ÖNCÜ RED BULL KTM TECH3 KTM
54 RICCARDO ROSSI SIC 58 SQUADRA CORSE HONDA
64 MARIO SURYO AJI HONDA TEAM ASIA HONDA
66 JOEL KELSO CIP GREEN POWER KTM
67 ALBERTO SURRA RIVACOLD SNIPERS TEAM HONDA
70 JOSHUA WHATLEY VISIONTRACK RACING TEAM HONDA
71 AYUMU SASAKI STERILGARDA HUSQVARNA MAX HUSQVARNA
72 TAIYO FURUSATO HONDA TEAM ASIA HONDA
82 STEFANO NEPA TEAM MTA KTM
96 DANIEL HOLGADO RED BULL KTM AJO KTM
99 CARLOS TATAY CFMOTO RACING PRUESTELGP CFMOTO

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr.

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