První den testů v Indonésii komplikovalo bláto, nejlepší čas zajel Pol Espargaro

Jezdci MotoGP dnes zahájili třídenní testovací program na okruhu Mandalika v Indonésii, který se letos poprvé objeví v kalendáři MS silničních motocyklů.

Dle původního plánu se dnes mělo testovat od 2:00 do 10:00 našeho času, nicméně situaci zkomplikoval déšť a bláto na dráze. V noci a ráno v Indonésii pršelo, takže na úvod dnešního dne vyrazili jezdci na pneumatikách do mokrých podmínek. Na trati bylo navíc hodně bláta, což bylo nejen nepříjemné, ale také nebezpečné. Jezdci (A. Espargaro, Viňales, Quartararo, Rins a Bagnaia) si byli na stav dráhy stěžovat u Carlose Ezpelety z Dorny a Franca Unciniho, který má na starosti bezpečnost. Hrozilo, že páteční testovací program bude předčasně ukončen. Nakonec byl trénink po necelé hodině od začátku na delší dobu přerušen a začalo se s uklízením. Dráhu se nakonec podařilo vyčistit a test mohl pokračovat. Vzhledem k tomu, že se jednalo o poměrně dlouhé přerušení, byl plánovaný konec dnešního programu o 45 minut posunut. Končilo se tedy až v 10:45 našeho času. Otázkou samozřejmě zůstává, co bude dál, protože prudký déšť je v Indonésii velmi častým jevem. Je tedy pravděpodobné, že se potíže s blátem na dráze vyskytnou znovu.

Nejrychlejším mužem dnešního dne byl nakonec Pol Espargaro s časem 1:32,466. Druhé místo obsadil Polův bratr Aleix, který zaostal téměř o půl vteřiny. První trojici doplnil Brad Binder. Jihoafričan byl posledním pod hranicí 1:33 na kolo.

Čtvrtý čas zajel Alex Rins. Do první pětky se vešel dále také úřadující šampion Fabio Quartararo. Následovali Jack Miller, Maverick Viňales a šampion z roku 2020 - Joan Mir. Devátý skončil Andrea Dovizioso. Desítku uzavřel Jorge Martin. Nejlepším z nováčků byl Fabio di Giannantonio na čtrnácté pozici.

Zítra test pokračuje od 2:00 do 10:00 našeho času.

MotoGP - test, Mandalika - 11. 2. 2022

Foto: Václav Duška