Raul Fernandez pojede příští rok v MotoGP u týmu Tech 3

sezóna v prostřední kubatuře a zároveň i poslední, protože příští rok už se přesune do MotoGP. Fernandez bude jezdit pro tým Tech 3, kde bude kolegou Remyho Gardnera, s kterým už se dobře zná, protože jsou týmovými kolegy i nyní v Moto2.

„Upřímně řečeno, jsem velmi šťastný, že jsem od KTM dostal tuto příležitost,“ prohlásil Fernandez při příležitosti podpisu nové smlouvy. „Hodně jsem se toho naučil a Moto2 mě baví. Dokázal jsem se dostat na pozici, díky které jsem dostal tuto příležitost vstoupit do MotoGP, za což jsem velmi vděčný. Dostat se do této kategorie je snem každého jezdce. Právě teď je nejdůležitější zůstat soustředěný na tuto sezónu a dát do posledního závodu vše, co dokážu, abych se pokusil pořádně zabojovat. Pokud to nepůjde dobře, je to v pořádku, všechno se děje z nějakého důvodu a musíte se dívat na to pozitivní. Letos jsem byl nováčkem a chci uzavřít kapitolu a začít od začátku v roce 2022, kde se budu snažit najít dobrý cit s motorkou a především si to budu chtít užít,“ dodal mladý Španěl.

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr.