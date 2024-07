Raul Fernandez zůstane u týmu Trackhouse minimálně do konce roku 2026

Je to oficiální. Raul Fernandez bude závodit pro tým Trackhouse Racing MotoGP i v letech 2025 a 2026. Kdo bude jeho týmovým kolegou, zatím nebylo oficiálně oznámeno. Proslýchá se, že by to mohl být Jack Miller nebo Joe Roberts. Miguel Oliveira, který je aktuálně Fernandezovým kolegou, by dle posledních informací mohl zamířit k Pramacu.

„Jsem velmi šťastný, že mohu pokračovat u týmu Trackhouse Racing MotoGP,“ sdělil Raul Fernandez při příležitosti oznámení podpisu smlouvy. „Je to přesně to, co jsme chtěli. Tento nový projekt s Justinem (Marksem, majitelem týmu) a Davidem (Briviem, šéfem týmu) je skvělý. Vybudovali opravdu velmi dobrý tým. Těší mě, když slyším jejich plány do budoucna, protože mají jasnou představu o tom, co chtějí dělat. Pro mě tedy bylo od začátku roku prioritou udržet se u tohoto týmu. Nakonec se mi podařilo prodloužit smlouvu o dva roky, což mě velmi uspokojuje, ale samozřejmě to také znamená, že nás čeká spousta práce. V letech 2025 a 2026 budeme mít veškerý tovární materiál, což je samozřejmě skvělá zpráva,“ pokračoval mladý Španěl.

„Aktuálně se připravujeme na start s novým motocyklem, který budeme mít k dispozici v druhé polovině sezóny, což musíme využít k přípravě i na příští rok. Musíme zůstat v klidu, dobře porozumět motorce a pak uvidíme, co budeme muset udělat pro sezónu 2025. Trackhouse Racing MotoGP je úžasný tým. Líbí se mi myšlenky této americké organizace a také jsem rád, že vidím Justinovy ​​ambice. V MotoGP™ je nový, ale je ochoten přinést na americký trh něco jiného a já doufám, že se nám to podaří. Pokusíme se, aby se tam MotoGP™ stalo populárnějším. Navíc mám velkou radost i z Davideho. Doposud vyhrál pět titulů v MotoGP™ a věřím, že je tou pravou osobou, která mi pomůže splnit mé sny. Pevně ​​věřím v něj a v jeho schopnosti vytvořit skvělý tým. V Silverstone obdržíme aktualizovanou specifikaci Aprilie pro rok 2024, což je skvělé. První část letošního roku proběhla dobře, zejména poslední čtyři závody byly dobré. Podařilo se nám udělat velké kroky vpřed a dostat z motorky maximum. Mám pocit, že jsme v tuto chvíli na limitu, takže je skvělé skočit na novou Aprilii. Budeme mít stejný materiál jako tovární jezdci a Miguel (Oliveira), takže bude zajímavé zjistit, jak jsme na tom v rámci šampionátu a zejména v rámci Aprilie,“ dodal Fernandez.

Zdroj a foto: Trackhouse Racing MotoGP